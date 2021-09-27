《天然橡膠期貨》09/24SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.30美分 08:122021-09-27 時報資訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)項目 09/24 09/23 漲跌10月RSS3 173.60 173.90 -0.3010月RTSR20FOB 159.70 159.80 -0.10(王聖為)(商品行情網) (時報資訊) #天然橡膠 #期貨 重要商品行情 （更新：2021/09/27） 紐約近月RBOB汽油 2.1875 +0.02 芝加哥近月黃豆 1285 +0.75 芝加哥近月玉米 526.75 -2.50 紐約近月天然氣 5.140 +0.16 紐約近月黃金 1751.7 +1.90 紐約近月輕質原油 73.98 +0.68 BDI綜合指數 4644 -7.00 倫敦三個月期銅 9332.50 +59.00 倫敦近月布蘭特 78.09 +0.84 倫敦三個月期鎳 19387.00 +36.00 紐約近月棉花 96.85 +3.54 日本近月RSS3橡膠 186.7 +0.20 延伸閱讀 《基本金屬期貨》LME：09/24期銅收9332.50美元/公噸，漲59.00美元 《穀物期貨》CBOT：10月黃豆粉跌0.50美元，每公噸為336.10美元 《精糖期貨》CSCE：11號精糖10月期貨跌0.39美分，每磅為19.10美分 《棉花期貨》NYCE：10月棉花漲3.54美分，每磅為96.85美分 《原油期貨》NYMEX：11月輕質原油漲0.68美元，每桶為73.98美元 《商情》期金上揚；錫價創新高；原油續揚；小麥走強；棉花漲近4% 推薦專題 嚇壞全球股市的「陸版雷曼」 快速看懂恒大風暴始末 2021-09-21~至今 文章數：11 總部位於深圳的恒大集團，為大陸3大地產商之一，2016年起連續5年入選《財富》世界500強，去年排名第152位，但今年7月起驚爆財務危機，因傳積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元（約新台幣8.4兆元）的巨額債務，佔陸國內生產總值2%。債台高築大暴雷，不僅這家陸資房產巨頭一夕豬羊變色，更拖累港股、美股、日股與台股等國際股市接連重挫，外界擔心恐成陸版「雷曼兄弟」，引發系統性金融風暴，但真的是如此嗎? 前往專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-08~至今 文章數：8 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 不上班行不行？理財達人帶路 睡後收入訣竅全都露 2021-08-04~至今 文章數：11 很多人都想有錢、有閒，嚮往財務自由的生活，但往往一打開銀行帳戶餘額，瞬間美夢破碎！然而，有些人卻能夠靠著投資理財，前往財務自由的路上；又或者，早早已經達標，過上遊山玩水的日子。該如何與財務自由結緣，打造睡後的被動收入呢？來聽聽達人們怎麼說！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題