時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/24 09/23 漲跌

10月RSS3 173.60 173.90 -0.30

10月RTSR20FOB 159.70 159.80 -0.10

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/27）
紐約近月RBOB汽油
2.1875 +0.02
芝加哥近月黃豆
1285 +0.75
芝加哥近月玉米
526.75 -2.50
紐約近月天然氣
5.140 +0.16
紐約近月黃金
1751.7 +1.90
紐約近月輕質原油
73.98 +0.68
BDI綜合指數
4644 -7.00
倫敦三個月期銅
9332.50 +59.00
倫敦近月布蘭特
78.09 +0.84
倫敦三個月期鎳
19387.00 +36.00
紐約近月棉花
96.85 +3.54
日本近月RSS3橡膠
186.7 +0.20

延伸閱讀