時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.電子業大衝擊，蘇州、昆山停電停產。(工商時報)
2.打房配套，金管會新金檢快了。(工商時報)
3.家紙一哥，永豐實打造台版P＆G。(工商時報)
4.搶料效應，原物料股受惠大。(工商時報)
5.當沖降稅延長，朝野29日攻防。(工商時報)
6.習近平發賀電，期望為台海謀和平。(中國時報)
7.台股土洋對作戲碼，還沒完。(經濟日報)
8.高階iPhone 13賣翻，鴻海吃補。(經濟日報)
9.誰說夾心餅漲不動！IC設計10月起強勢轉嫁成本大漲價。(電子時報)
10.中國限電衝擊中小型供應鏈，成本漲價壓不住。(電子時報)
大陸頭條：
1.北交所緊鑼密鼓籌備開市，將與創新層、基礎層一體發展協同聯動。(上海證券報)
2.三季度供應緊張，燒鹼價格持續上漲。(上海證券報)
3.中國農業科學院實施「強種科技行動」。(人民日報)
4.深交所發佈「碳科技」指數。(上海證券報)
5.中國央地全力保障採暖季煤炭安全供應，煤炭供需緊張局勢料將緩解。(上海證券報)
國際頭條：
1.華為孟晚舟乘中國政府包機25日抵達深圳，官媒稱中國必須實現高水準科技自立自強。(路透社)
2.立陶宛將立法禁止採購「不可信」設備，此前稱小米手機有審查功能。 (路透社)
3.廣東稱電力供應緊張負荷創新高，因需求高增長省內機組發電能力有限。 (路透社)
4.中國恒大美元債券持有人，尚未收到利息支付。(華爾街日報)
5.中國網絡遊戲公司誓言，落實國家對遊戲的限制措施。(華爾街日報)
6.拜登與澳洲、印度及日本領導人在白宮舉行四方峰會。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)