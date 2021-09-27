【時報-台北電】上週五(9/24)中國央行宣布加密幣相關交易皆屬違法，美國區塊鏈概念股齊挫，科技股承壓，但聯準會(Fed)即將到來的縮減購債(Taper)推動華爾街再通膨交易(reflation trade)，在銀行、能源等週期性股票支撐下，標普收漲0.15%，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於-0.10%至+0.15%。

上週五台股加權指數早盤開高走高，盤中收復5日均線及半年線，終場指數上漲181.97點，漲幅1.07%，收在17,260.19點，成交金額為2,773.35億元。三大法人合計買超97.66億元：外資買超79.4億元、投信買超9.7億元、自營商買超8.56億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：價漲量增，後市價量不宜背離，方有利反彈延續。

2.均線：指數站上半年線，支撐為16,850點附近，壓力為17,400點附近。

3.技術指標：KD轉為黃金交叉且趨勢向上，呈現反彈格局。

上週五櫃買指數站回月線，尾盤收在213.10點，上漲1.12%，支撐為206.5點附近，壓力為217點附近。

觀盤重點，近期因中國恆大事件與美國Fed縮減QE等利空因素引起國際股市大幅震盪，隨著市場傳出中國政府有意將恒大集團重組及美國聯準會釋出訊息大致符合市場預期，投資人情緒緩和帶動股市反彈，本週須留意投信季底作帳行情能否帶量突破季線上檔壓力區間，方有利於多頭格局確立，走勢未明確前慎防追高，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、航運、造紙、塑化、生技、金融等族群。(日盛投顧提供)

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