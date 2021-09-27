【時報-台北電】台指期上週五上漲168點至17248點。價差方面，台指期轉為逆價差-12.19點，電子期逆價差擴至-1.19點，金融期逆價差擴至-2.04點。現貨部分，三大法人買超97.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1009口至-8260口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加995口至-17463口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1250口至-9773口。

上週四美國發布前一週初領失業金人數小幅上升至35萬人，優於市場預期及前值，另外因為對恆大風波的擔憂緩解，美股四大指數齊揚，道瓊上漲1.48%，標普500上漲1.21%，那指上漲1.04%，費半上漲1.33%。

上週五台股開高走高，電子、航運股表現強勁，盤中最高來到17273.59點，終場收在17260.19點。觀察權值股，台積電領軍上漲1.7%，收598元，鴻海上漲0.94%，收107.5元，航運股再度接棒，成交量占大盤比重近20%，貨櫃三雄上漲約3%，造紙類股整體表現強勢，類股漲幅約2.5%。整體來看，台股連兩天反彈，重回半年線，收復17200關卡，但量能未能跟上，加上臨近上檔月季線反壓，預期台股短期以高檔震盪看待。

選擇權未平倉最大量支撐壓力區落在16000~18000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.11。買權平均隱含波動率由15.48%降至14.93%，賣權平均隱含波動率由18.98%降至18.31%，買賣權皆降。期交所VIX指數則小跌0.72至19.19點，整體選擇權避險情緒持續降溫。(永豐期貨提供)

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