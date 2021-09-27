【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.沒有大贏家，德將組聯合政府。德國26日舉行國會大選，民調顯示或許沒有政黨可以贏得絕對多數，極可能組成新聯合政府，而中間偏左的社民黨（SPD）候選人蕭茲（Olaf Scholz）及梅克爾接班人拉謝特（Armin Laschet）為新總理可能人選，勢必將為德國乃至歐洲政局帶來變數。

2.供應鏈受阻，耶誕樹海上漂。全球供應鏈受阻導致各式商品運送延宕、運費攀升，連耶誕樹與相關裝飾品的賣家也難逃衝擊。素有「德國耶誕大王」之稱的繆勒-布萊奇（Klaus Muller-Blech）表示，租用一個從亞洲至歐洲的40呎貨櫃如今成本暴增10倍至1.8萬美元，抵達時間卻較預定慢上八周。

3.德新政府若左傾，將增財政支出。德國大選後，若由中間偏左的社民黨（SPD）與綠黨（Green Party）跟親商界的自民黨（FDP）合作，財經政策將左傾，可能加稅和增加財政支出，加強推動數位化與對抗氣候異常政策，對政府債務增加的態度可能不若以往謹慎。

4.美擬管制冷媒，15年內供應減85％。拜登政府為了向全球展示美國對抗氣候變遷的決心，積極推動立法加速減碳，而最新目標轉向冷媒。美國環保署（EPA）近日頒布新法，目標在未來15年將冷媒採用的氫氟碳化物（HFCs）供應量減少85％。

(時報資訊)