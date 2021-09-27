【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.731元兌一美元收市，升值4.2分，成交值為9.4億美元。

2.集中市場24日融資增為2652.38億元，融券增為567183張。

3.集中市場24日自營商買超8.56億元，投信買超1.34億元，外資買超79.09億元。

4.新冠疫情加速數位轉型，隨著新車款導入先進駕駛輔助系統（ADAS），並朝向自駕車及電動車發展，車用晶片缺貨問題至明年都難紓解，而車用CMOS影像感測器（CIS）需求大爆發，產能供不應求恐延續到明年一整年，其中又以車用CIS封裝產能短缺問題最嚴重，法人看好同欣電直接受惠，接單暢旺且能見度看到明年底，價格仍有持續調漲空間。

5.富采上半年轉虧為盈繳出獲利成績單，第三季僅TV背光需求減緩之下，法人推估，富采第三季獲利可望延續一季賺1元榮景，預估全年EPS上看2.62元。

6.半導體產業資本支出在2021年持續大舉擴張，使廠務工程業者帆宣截至8月底為止在手訂單金額衝上379.75億元的歷史新高水準。

7.工控記憶體模組廠宜鼎第三季的出貨量及銷售價格都優於第二季，法人看好季度營收可望站上30億元並續創歷史新高，目前訂單能見度已看到年底，其中又以5G基礎建設、資料中心、人工智慧物聯網（AIoT）等相關需求最為強勁。宜鼎宣布推出全球首款工業級PCIe Gen4x4固態硬碟（SSD），積極導入5G基礎設施、毫米波（mmWave）設備、智慧路燈及AIoT等高階市場應用。

8.歐盟提案將統一全境銷售的行動裝置接口轉為Type-C，代表蘋果iPhone必須跟進之外，OPPO、Vivo及三星等非蘋陣營也必須全數跟進，使Type-C商機全面擴大。

9.高技受惠各產品線需求不淡，加上年初已透過去瓶頸增加產能，生產效率持續優化、以及市場需求升溫，帶動高技今年來營運成長顯著。展望後續，法人看好新廠產能已陸續進行試產、逐步加入貢獻，新產能挹注下，預期高技第四季營收有望持續向上。

10.為加速經濟活動恢復正常，且疫苗接種率持續提升下，越南已陸續對原先封城的南越地區放寬、解封；國內主要以越南為主要生產基地的成衣廠儒鴻、聚陽、廣越樂觀預期，9月過後南越各廠將陸續復工，業者一致認為，9月營運表現一定會比8月好轉，第四季成長動能將增強。

11.中鋼10月和第四季內銷盤價溫和上漲，且中鴻10月內銷盤價全面平盤，預期可降低疫情和航運費高漲帶來的衝擊，將有利下游廠商接單。

(時報資訊)