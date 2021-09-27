【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.中國官方為達碳中和目標全面執行「能耗雙控」，台商群聚的長三角地區面臨停電停產壓力。其中，蘇州及昆山兩地26日突擊式的通知所有廠商停電停產，當地除了半導體及面板產業不受影響，包括PCB、被動元件、ODM／OEM組裝、電源及散熱設備等產業全都被迫停產至9月底，影響層面深遠，9月營收表現恐受工作天數減少影響，而10月之後是否會有二度或三度的停電停產命令仍未可知。

2.以往被大多數公股行庫，列為拒絕對象的「地上權住宅分戶貸款」，經過多方反應、爭取後，出現轉機；據透露，國內房貸龍頭土銀總行，首度打破慣例，近日通令各分行開始承作，由於未來可望有更多公股行庫跟進，建商向國產署標得的地上權開發案，將不再吃銀行的閉門羹，國內房市將出現結構性大改變。

3.市值最大民生消費股永豐實將於29日掛牌上市，現在靠衛生紙賣到上市，未來要做一條龍賺服務財，發展Omni-channel（全通路行銷）優勢；同時，也以對手為師，打造台版P&G（寶僑），發展多品類、行銷強、創新快的本事，並增強在地化、天然配方的差異化利基，企圖青出於藍超車對手搶市占！

4.大陸「能耗雙控」勒緊褲帶，統一投顧董事長黎方國指出，「世界工廠」斷電，將會使全球供應鏈一團混亂，因搶料因素，原物料族群短線受惠大，五倍券內需股及台積電概念股不受影響，但提醒要留意台商9～10月營收，停電時間越長，股市「斷電」變數越大。

5.台灣電商發展20年，每隔一段時間就會出現全新的挑戰與競爭者。5月中本土疫情來襲，翻轉台灣民眾的消費型態，加速線下消費往線上靠攏，除形成「疫後新常態」以外，也讓產業競爭態勢加劇。

6.近期大陸嚴格執行能耗雙控政策，對當地造紙、包裝等傳統產業衝擊不斷擴大。受到原料成本上漲與工廠停機影響，玖龍紙業、山鷹紙業等大陸紙廠近日紛紛宣布漲價，帶動上中下游業者（廢紙收購、原紙、紙板等）全面調漲。

7.為打擊養地、炒地之風，央行23日第三季理事會決議並發布的新三大禁令，其中二大項是衝著土建融貸案而來，隔日24日央行所發出的新版QA裡，更提出諸多灰色地帶的釐清，其中更進一步對舊貸案件設禁令，規定借款人先前的土融案如至今都還沒動工，而要辦理舊貸案或展期的話，必須適用新成數，超過的部分將限期一年之內調整完畢，包括工業區閒置土地貸款及餘屋貸款，均須比照辦理。

8.央行祭出新一波打炒房措施，外界矚目金管會的後續動向。27日將在立法院業務報告的金管會，已準備好當場回應立委對此題的質詢。

9.國銀拚數位帳戶進入白熱化階段，第三家破百萬戶的銀行在2021年第三季將出現！金管會銀行局統計，國銀數位存款帳戶2021年6月底已衝逾800萬戶（832萬）續創歷史新高，前兩大的台新、國泰世華銀都已突破百萬戶，而排名第三的永豐銀行後來居上，若以平均季增逾10萬戶的速度來看，第三季也有機會打入百萬戶俱樂部。

10.隨著新冠肺炎疫情加速全球數位轉型，過去以智慧型手機及個人電腦為中心的運算模式，已開始轉向5G終端裝置、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、自駕車及電動車等無所不在運算模式，半導體矽智財（IP）應用亦在今年明顯轉向5G及AI等新市場，其中挾帶開源優勢的RISC-V高速成長成最大亮點。

(時報資訊)