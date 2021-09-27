5G開台與新機上市助攻，「499單門號」出現跳船潮，電信業者透露，將有2～3成用戶重拾綁約購機合約，今年又比去年明顯，隨著5G涵蓋率擴大，499方案無以為繼，當接續方案與購機補貼後實際月租大幅拉近，轉5G、改買5G手機的人會更多，明年有望達到高峰。

2018年母親節檔期的「499之亂」，約240萬用戶從手機約轉向單門號約，也讓電信三雄吃盡「用戶平均收入（ARPU）」狂降的苦果。首批合約到期的499用戶，多在去年中續約，但續約方案較原本方案縮水，拉高到599以上。

去年下半年5G開台，各家電信業者加碼補貼，部分499單門號用戶考量一次購機花費甚高，零星轉回綁約購機，但整體來說比率不高；然從今年下半年後，棄船狀況更明顯，也有望反映在今年iPhone 13銷售上。

電信業者表示，三雄在2018年母親節齊推「499雙飽」資費，主要也是看到，2年後5G就要開台，屆時會有換代效應，只是沒想到5G開台首年涵蓋率不夠、手機支援也有限，意外讓499多續了2年命，不過隨著5G開台周年、蘋果已推出第二支5G手機，情勢開始逆轉。

立方通訊執行長趙士愷說，「499單門號」能延續多久，取決於電信業者，只要到期後不推接續方案，舊戶自然無以為繼，加上隨5G愈來愈成熟，換了5G手機、不可能不用5G資費，既有499就會慢慢被洗掉，這是大勢所趨。

趙士愷分析，另一個原因是，電信業者補貼拉近與舊資費距離，以iPhone 13為例，999資費24個月補貼7600元起跳，折算後每月實付月租約683元，與加價後至599的499相比，價差已經不到100元，能用5G、60GB也夠用，加上等於每月分期購機，用戶變心也很正常。

電信業者直言，iPhone 13變化不多，但開賣首周竟有不少機款賣到缺貨，跌破許多人眼鏡，其中就有不少原本499門號用戶「強勢回歸」綁約購機，這會愈來愈明顯，尤其明年499續約到期後，倘若沒有接續方案，不想跳船也不行，屆時反成推動升級5G助力。

(時報資訊)