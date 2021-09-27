振興五倍券上周六開放預訂紙本券，昨早9點先以不到1萬筆的差距超車數位綁定，短短1天就出現「黃金交叉」，統計到昨天晚上9點，兩者差距持續擴大，預訂紙本券者衝破500萬大關，以566.9萬筆超車數位綁定的367.1萬，兩者差距逼近200萬，讓狂砸錢、猛宣傳數位綁定的蔡政府顏面無光。

2天突破566萬筆

振興五倍券採紙本、數位並行，每人僅能擇一領取，今年新增「三不一沒有」規定，個人綁定任一數位支付工具後，即不能變更、不能改綁、不能換領紙本券，沒有反悔機會。紙本第一梯次從上周六開放到10月1日，可至四大超商事務機或官網預訂。

通路業者認為，即便政委唐鳳拍廣告用力鼓吹數位綁定，加上經濟部「好食券」助陣，但僅限數位綁定的好食券，到昨天下午，限額400萬份還沒發完，確實有點落漆，雖然政府不斷喊話「好食券剩不多」，但對照多數民眾搶著要預訂紙本券，這招似乎沒作用。

各通路百花齊放

紙本券仍為民眾首選，推估與零售、餐飲及飯店推出的優惠有關。以全聯為例，要求紙本五倍券搭配PX Pay會員或實體福利卡，單筆滿1000元即贈500福利點，家樂福一樣鎖定紙本五倍券，持券到量販店單筆滿1000元、超市單筆滿500元，就送「家樂福10倍券」。

飯店方面，龍頭晶華限以5000元紙本券全額入住就可以獲得5000元餐飲消費金，再加碼總價值5000元的集團住宿抵用券；君悅同樣也是要紙本券，持任一面額紙本券，直接增值50％折抵館內餐飲消費，另會比照晶華，推出紙本券全額「梭哈」的住房專案。

百貨就更威了，統一時代百貨持5000元的紙本券全額，直接可換領7000元商品券，等於不用搶銀行早鳥名額，就地加碼2000元。環球購物中心推紙本券單日單筆滿1000元即加贈iMall點數30倍，還可搭配周年慶活動。

在百貨、飯店等大型通路相繼表態，只認紙本券之後，預估接下來將進入紙本券「優惠百花齊放」的爆發期，先前觀望的民眾，將會徹底放棄數位綁定、改領紙本券，至於本來就打算領紙本券者，將更「不改其志」。

(時報資訊)