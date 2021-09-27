儘管爆發恒大危機，但A股成交額至9月22日累計連續44個交易日超過人民幣1兆元，創史上連續最長交易日破兆元紀錄，除股票市場本身的增值，近年IPO和再融資，也帶動上市公司數量增加和股本擴張，A股自由流通市值逐年提升，並已突破人民幣40兆元，後市關注高景氣板塊表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，歷史換手率均值參考指標，對應A股合理成交額突破人民幣1兆元，股票市場本身的增值，及IPO和再融資，皆帶動上市公司數量增加和股本擴張，成交額破兆元可歸為正常現象，並未出現全面過熱。後市在宏觀經濟與政策環境持續好轉下，可留意高景氣板塊表現。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，8月來陸股受到經濟復甦力道放緩疑慮、監管政策影響，使得股市波動放大，隨官方逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間，未來財政政策施力道增加，看好相關政策受惠的類股。

疫情造成供需不平衡的原物料，未來也有機會刺激價格上漲，陸股未來表現仍不看淡。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真認為，恒大不影響大陸金融系統穩定，觀察經濟8月見底後將改善，第四季將上揚，有助陸股反彈，短線急跌可逢低布局。

葉宇真表示，為應對信用風險並緩解經濟短期壓力，後續有全面降准空間，銀行間流動性將長時間保持寬鬆，有利陸股表現，看好消費、醫藥長期配置穩定，將成為最具價值標的。

日盛中國戰略A股基金研究團隊強調，在宏觀流動性階段寬裕下，穩經濟政策預期升溫，保價穩供從預期引導轉向實際舉措，專項債加速下達，將推動電網改造、新能源電站投建和儲能等新基建的加速。看好高景氣新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等。

(時報資訊)