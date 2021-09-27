渣打銀行指出，富裕與高資產族群的投資組合中納入永續投資的比例持續增加，最新調查顯示，74％受訪的台灣有錢人了解「永續投資」的概念，卻僅約57％受訪者真正將資金放入永續投資，其它許多相關的調查結果，台灣高資產族群對於永續投資的方面，表現都比全球投資人來的延遲落後。

《Sustainable Investing Review 2021 》2021年永續投資檢視調查報告，由渣打集團針對包括台灣在內的全球七個市場，對象為富裕與高資產族群所進行的年度調查，整份報告最大重點，顯示全球投資人對於永續投資的認知度與興趣，在2021年來到歷年新高，受訪者的投資組合中，永續投資的比例持續增加，有13％的投資人已將25％以上的資產投入永續相關投資，跟去年調查結果僅2％的比例相比，有顯著成長。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡認為，隨著投資人對永續投資的興趣日益增加，市場資金將更能透過永續投資導入相對應的解決方案，協助人類社會面臨各種挑戰。

渣打銀行不斷透過客製化的投資建議，針對投資人所關注的各項永續議題，提供切合風險偏好，並兼顧投資報酬的產品投資組合，以協助客戶提高永續投資的參與比例。

針對台灣市場的調查結果顯示，台灣投資人對永續投資關注度持續呈現上揚趨勢，74％台灣投資人了解永續投資的概念，而有78％受訪者表示對永續投資有興趣；在尚未將永續投資納入資產組合的投資人中，有47％正考慮將部分資產移往永續相關投資標的，而有57％的台灣受訪者已經將資金放入永續投資，渣打銀行表示，與全球投資人的61％相比，台灣投資人將資金放入永續投資的比例相對還有成長空間。

該份調查結果顯示，台灣投資人對於永續投資抱持觀望的態度，有許多不同的原因，包括：一，不明白永續的衡量方法、透明度及效益；二、永續投資的所造成的影響性存疑，三，台灣投資者不希望將部分投資組合鎖定太長時間，去換取更大的社會福利；四、台灣投資人對於遺產的態度相當慎重，應該規避投資風險，以留下更多遺產；五、直接捐款，或許能達成更立即有效的貢獻。

陳太齡表示，渣打銀行將持續與合作夥伴規劃符合市場趨勢的永續投資標準與框架，推出兼具透明度與吸引力的永續投資標的，並結合ESG（Environment、Social and Governance）評比機制，為客戶提供具有參考指標的多元永續投資產品選擇，有效推升投資人在相關領域的知識與投資意願。

(時報資訊)