台股近期表現震盪，進出時點更難掌握，市場法人表示，面對金融市場漲跌時，台股基金波動較個股低，現階段投資台股布局難度提高，建議在風險機會並存下，透過台股基金介入為宜，但定期定額長期投資固然不用擔心回檔，但若使用微定期、微定額策略，更能掌握低檔入市、高檔鎖利的投資契機。

群益投信投資長李宏正指出，基金微定額策略加碼，主要配合掌握「123」紀律投資法則，1是一成，當指數跌幅大於自己的平均成本10％，就啟動加碼。2是微定額至少二次，當股市拉回整理就是加碼時機，行有餘力可設定扣款二次，增加低點撿便宜的機會。3是獲利三成時，部分調節或獲利出場。即「低價加碼、高價調節」，將可極大化定時定額的投資效益。

日盛上選基金研究團隊表示，台灣經濟基本面持續報佳音，接下來將邁入傳統消費旺季，企業拉貨需求可望延續強勁動能，獲利預估再創新高，台股有機會逐步墊高。

電子看好供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等。傳產看好第四季將進入需求旺季的鋼鐵族群。

安本標準投信認為，台灣半導體業者在全球晶片製造扮演的角色日趨重要，更已成為結構性趨勢，因為掌握重要的產品科技鏈，並獲得科技出口與固定投資方面的整體強力支撐，後市看好度不變。

群益馬拉松基金經理人王耀龍強調，台股近期走勢偏震盪，展望後市在政府將推出振興五倍券，以刺激內需經濟成長，加上大陸即將進入金九銀十傳統旺季，對內需消費及紙箱等需求可期待。尤其包括美國基建投入、大陸碳中和目標、歐美重啟經濟等，帶動傳產實質利多可期，將延續上半年強勢表現。電子的第三代半導體，因電動車需求暢旺，也有表現機會，長期趨勢看好。

(時報資訊)