中港股市走弱，加上中秋長假效應，台股出現資金觀望。法人認為，近期電子產業長短料調整，股價震盪難免，雖然市場擔心中秋變盤，但觀察IC上游訂單，今、明兩年訂單供不應求持續，科技業展望仍維持樂觀，大盤目前僅大箱型整理，展望2022年，台股後市仍可期，現階段策略仍著重選股，建議投資人選擇台股共同基金，現階段開始分批進場。

根據CMoney統計，截至2021年9月15日止，國內台股基金整體績效佳，今年來持續領先加權股價指數，其中，今年來績效排名前15強的台股基金，平均報酬率達40％以上，繳出贏過大盤二倍以上的成績單。

前十名基金中，新光投信包辦四檔最多，今年來績效第一名的新光創新科技基金，年初迄今漲幅已達58.60％；至於統一及安聯投信則各進榜二檔，統一奔騰基金今年來漲幅達58.01％，表現第二。

新光投信國內投資部主管暨新光創新、大三通基金經理人吳文同表示，目前科技產業雖遇長短料調整，電子股出現雜音，但在國內景氣回升下，資金輪動快速，電子股挾強勁獲利基本面及產業趨勢前景，預估長線趨勢仍大有可為，他看好IC上游、車用相關族群後市表現，電子股越上游越值得投資；至於傳產股前景，預估碳中和趨勢帶動下，受惠傳產族群可關注。

吳文同表示，現階段台股正值大箱型整理期，目前台股指數位置雖高，但本益比不高，評價面具優勢，加上新台幣維持強勢，外資回流帶動下、市場資金仍相當充沛，隨台灣總體經濟邁向復甦，預估2022年企業獲利上調方向不變，搭配進入第四季後，年底旺季效應，搭配資金動能，年底到隔年初，往往台股上漲機率高，台股後續仍期。

第一金電子基金經理人張正中表示，電子業進入第四季傳統旺季，部分次產業族群如面板、記憶體報價開始回弱，不過，旺季效應，以及明年商用電腦、筆記型電腦的需求仍舊暢旺，電子業供應鏈業績能見度不差；而傳產中的鋼鐵、水泥等，因為中國政府嚴格管制高污染產業的態度，整體供給面吃緊，報價將維持高檔。

操作上，看好基本面較佳的半導體、雲端伺服器、蘋概股、5G基建、智慧型手機、筆電、貨櫃航運等，這些產業受惠全球數位轉型趨勢成形，以及居家工作需求仍舊強勁，或產能持續不足，或產業結構好轉，未來營收、獲利成長潛力大，持股應續抱。

(時報資訊)