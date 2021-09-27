根據統計結果顯示，從2010年至2020年的過去十年間，陸股從第四季的10、11、12月，一路漲到隔年的4月，呈現連漲七個月波段漲升行情，主要因受惠第四季的中全會及3月的兩會。

政策紅利題材的推升，投信建議，布局政策相關受惠股，有利搶搭政策作多行情，或布局陸股基金搭順風車。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，大陸宏觀政策正在發力，7月中央政治局會議釋出財政政策，觀察近期各地專項債計畫發行量提升明顯，預計第三、四季發行規模為人民幣1.4兆元和1.2兆元左右，合計規模為上半年的二倍以上。及人行降準釋放人民幣1兆元資金，預示態度轉寬鬆，若年底前再降準進一步寬鬆，有利財政及貨幣政策同步作多，陸股後市表現注入強心針。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸未來政策將往穩增長傾斜，貨弊和財政政策提供股市資金支撐，有利成長板塊表現。

投資策略上，後疫情時代經濟復甦漸趨緩，官方逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間，未來財政政策施力重要性增加，看好受惠類股，及供需不平衡的原物料。

安本標準投信投資長彭炫通認為，陸股前一波明顯修正後，使得漲幅相對落後全球，但經過市場大致反映經濟成長動能減弱，及政策調整改變緊縮的利空，陸股相對估值已更具吸引力，加上預期今年企業獲利成長將超過二成，有利趁修正進場，重新採取結構性加碼布局。

高依暄強調，大陸國家主席習近平提出「全民共同富裕」的遠景，將有利大陸長期正常發展，十四五規劃主軸，包括在消費、科技、綠色三領域的升級，其中消費升級產業方面的醫美、高端白酒等，發展符合民眾對美好生活的嚮往，與官方倡導的「共同富裕」也不矛盾，未來成長性仍值得期待。

(時報資訊)