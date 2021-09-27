機器人產業每股盈餘年複合成長率近40％ 全球半導體需求強勁，帶旺機器人等自動化設備訂單，預估今年將重返疫情爆發前水準。

投信法人表示，進入後疫情時代，消費買氣回升、工廠陸續開工、企業加快數位轉型，都為機器人產業增添動能，延續這一波業績增長態勢，機器人股價也會有不錯的表現。

拜半導體製造設備需求帶動，8月日本工具機訂單金額衝上1,266億日圓，年成長86％，為連續第七個月突破1,000億日圓的榮枯大關。若累計1～8月，訂單金額為9,637億日圓。日本工具機工業會JMTBA預估，全年上看1.2兆日圓，將回到2019年的疫情爆發前水準。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，日本工具機訂單金額持續站穩1,000億日圓之上，代表機器人產業正處於擴張循環階段。由於目前全球經濟正從新冠疫情中覺醒，消費買氣回升、工廠陸續開工、企業加快數位轉型，將延續這一波增長態勢。

尤其是數位轉型，刺激晶片需求量大增，促使半導體業者擴大資本支出。

國際半導體協會統計，晶圓廠今年的設備投資金額已創下900億美元新高，明年進一步上看1,000億美元，可望連續三年改寫歷史紀錄。

陳世杰強調，景氣持續復甦下，半導體、中大型製造業都加緊投入資金，添購自動化生產設備，機器人商機爆發可期。資料顯示，今、明、後三年，機器人產業每股盈餘年複合成長率近40％。有獲利當支撐，股價料將有不錯的表現。

(時報資訊)

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