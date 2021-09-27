無懼大陸打壓遊戲市場，STOXX全球遊戲電競指數近期重回歷史高檔區間。投信法人表示，大陸的監管措施對市場實質影響有限，在人口結構轉變、平台經濟興起下，遊戲需求仍將保持強勁的增長態勢，帶來中長期的新興投資機會。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，大陸政府祭出新規定，18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多三小時，而且只能在周末和假日。表面看似衝擊很大，其實影響有限。

理由有三：一是未成年人非大陸境內遊戲的消費主力，主力軍是30～40歲族群，後者大多已有工作，有一定的經濟實力。二是大型遊戲業者早已執行自律方案，包括：騰訊、網易等，都已推出「守護平台」，允許家長監督、管理子女的遊戲資料和時間。三是大陸市場占全球主要遊戲公司的營收比重不高，如：美國動視暴雪和藝電、南韓NCSoft和Pearl Abyss、日本萬代南夢宮等，來自大陸的營收貢獻都不到10％。

陳世杰認為，大陸監管措施不致於影響全球遊戲產業的發展，主要是因為人口結構轉變，熟悉網路、科技的千禧世代、Z世代族群逐漸邁入經濟主體；加上遊戲平台興起，只要基本款的手機、電腦或主機，透過每月小額付費方式，就可玩遍上千種遊戲。

未來幾年，遊戲需求仍將保持強勁的增長態勢。資料顯示，今、明、後三年，全球遊戲電競產業獲利年複合成長率上看17.2％，將為投資人帶來中長期的新興投資機會。

安本標準投信投資長彭炫通分析，以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，電動車產業商機龐大，全球車用電子市場大致分為動力控制、電動車輛系統、行駛系統、車身系統及車載資訊等，根據IEK預估，預測2020年全球汽車電子市場產值合計達2,745億美元，2030年上看5,061億美元、CAGR 6.3％。

其中，電動車輛系統2020年產值442億美元，2030年達1,969億美元、CAGR 16％。在高速發展下，電動車將邁入黃金十年，投資上，相關概念基金不容錯過。

(時報資訊)

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