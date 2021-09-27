全球使用固網連線個人電腦的家庭比例VS全球智慧手機數量占人口比例 串流媒體當道，帶動龐大商機！法人指出，實體影音業者不敵網路串流媒體趨勢而漸漸式微，許多消費者在享受到串流媒體極為便利與個人化的用戶體驗後，就難以回到過去，並發展出新型態的消費模式，最大的驅動力之一便是智慧型手機上網普及率超越個人電腦。

民眾消費活動從線下轉進線上，尤其新冠疫情更是加快了消費者在娛樂方式轉變的速度，也帶來更多新的投資機會。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen分析，2015年開始全球智慧型手機上網普及率開始超越個人電腦，根據eMarketer統計，從2010年起至2020年，美國成年人每天使用智慧型手機瀏覽媒體內容的時間比重，也迅速從5％上升至37％，透過智慧型手機的連線能力，人們便可以不受時空限制進入追劇、聽音樂的舒壓世界。

此外，疫情也加速數位化腳步，追劇、聽音樂成為許多人打發時間及轉移焦慮的寄託，根據市場研究公司尼爾森（Nielsen）今年6月最新數據顯示，疫情期間民眾尋找居家娛樂替代品，消費者從傳統付費電視紛轉向串流媒體平台，未來商機有多大？根據統計，全球串流媒體訂閱用戶在2025年將達到14億人，較2019年成長一倍，也讓愈來愈多的企業進軍這個市場。

在串流音樂方面，除了深受年輕一代喜愛的支持外，Ido Cohen表示，新科技帶來破壞式創新後，營造出新的生態系，培養串流、下載等數位音樂消費模式，以全球音樂產業2020年的營收為215億美元來看，串流音樂營收就占62％，已成為主要收入來源，就連蘋果、谷歌、微軟等公司也覬覦這塊音樂大餅。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人常李奕翰表示，疫情改變大家的消費方式，以及AI人工智慧技術的幫助，加速數位新時代的到來，雲端服務頓時成為最熱門的商業模式，例如：數位支付、影音串流、遠距醫療、自動化物流、無人化商店等。

常李奕翰指出，自個人電腦、網路問世後的年輕世代，陸續進入職場，也成為主流消費族群，因為對於網路、3C產品的使用熟悉度高，自然成為新興消費模式的愛好者，也為各行各業開啟全新的商機。

(時報資訊)

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