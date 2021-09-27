樂活是一種生活方式，人人都想樂活過一生，為達成這個目標，你開始做準備了嗎？投資市場往往機會與風險並行，更怕黑天鵝來攪局，因此合適的投資方式能幫投資人省去煩惱。景順投信指出，要實現享樂活的人生，應慎選投資策略與工具，建議透過目標日期策略來達成不同人生階段的樂活目標。

什麼是目標日期策略？就是在設定好不同階段的目標日期後，由經理人依不同人生階段的風險承受與收益需求特性，自動調整投資組合中的風險比重，隨著投資組合運行的過程，風險逐步收斂，最簡單的說法便是風險隨著時間經過緩步下降，這樣的策略也受到諾貝爾經濟學獎得主塞勒（Richard Thaler）的公開推崇，認為目標日期策略是一個能提供投資人中長期收益機會並嚴格控管風險的工具。

不只經濟學家肯定，市場上運用目標日期策略的產品也快速增加中，根據晨星截至2020年底的統計，全球目標日期型基金規模已從2011年的3千多億美元，大幅上升到2020年底的1.79兆美元，顯示這樣的策略深獲市場青睞，符合樂活人生需要投資風險步步降的理財需求。

除了選對策略外，更要有好的投資工具才能事半功倍，景順投信指出，國際投資大師巴菲特曾在致股東信上提到用ETF績效大敗其他傳統基金，甚至超越對沖基金，意味了ETF對於長期投資是非常有利的工具，且具有較低交易成本、高透明度、較佳流動性、風險更分散以及與大盤走勢較接近的低追蹤誤差等五大優勢，適合做為投資組合的建構基礎，對於中長線投資人更加有利。

許多國際大型退休金也持續增加ETF的布局，以國際上的兩大退休金帳戶為例，如美國規模最大的退休基金加州公務員退休金，早在2011年開始就逐年提高ETF投資比重；而全球管理規模最大的退休基金之一日本政府退休投資基金，股票型投資高達九成使用ETF，債券型也有將近七成五使用ETF來創造投資成果。

景順投信即將在10月募集的景順2031年樂活資產豐益組合基金，便是採ETF組合的目標日期策略，透過三大特色「享、樂、活」，來預約快意人生。首先是基金透過每日監控機制來控制波動度，預防極端風險，享受投資風險隨著時間緩步下降的成果。

其次為考量不同理財需求，提供「配息型」與「累積型」兩種級別選擇，讓投資人樂在享受每月收成或是資產複利後的效果，最後是篩選多檔涵蓋全球各類資產的ETF建構投資組合，活用ETF來捕捉經濟紅利，達到實現享樂活的目標，是樂活理財不可或缺的投資工具之一。

截至2021年8月底，境內目標日期基金共有11檔，景順投信所發行管理的目標日期基金規模達51億台幣，為同類型基金中規模最大，顯示管理能力深受市場肯定，景順投信表示，面對低利率及高波動的市場環境下，將持續推廣兼具風險管理與收益特色的目標日期策略，搭配主流的ETF標的，來滿足投資人在追求樂活人生的理財需求。

(時報資訊)