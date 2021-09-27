高額獎金，廣邀全國選手來挑戰！由和泰集團旗下的和泰大金空調、大全彩藝、和泰豐田物料運搬，攜手財團法人黃克銘基金會、誠萱基金會及和泰環境永續基金會，聯合舉辦的第二屆和泰盃烈火純青技能競賽9月30日截止報名，明（2022）年1月25日正式比賽，歡迎全國汽車修護、餐飲烹飪及冷凍空調相關科系之高中職學生報名參賽。

和泰大金董事長蘇一仲、大全彩藝暨和泰豐田物料運搬董事長黃志誠，長期耕耘技職教育領域，也大力支持本競賽。有感技職教育的重要，本競賽鼓勵學生在學期間多參與各項技能競賽，透過校際間相互切磋與觀摩，發揮學以致用並縮短產學落差特舉辦本次競賽。

競賽分為汽車修護組、冷凍空調組、餐飲烹飪組，在和泰集團的指導下，汽車修護組初賽以引擎單體、決賽以TOYOTA雙人快速定期保養作業為考題，冷凍空調組以商用空調安裝技能及家用空調維護技能為考題；餐飲烹飪組期望選手能發揮創意以雞肉為主題並搭配高纖、低油、低糖、低鹽等理念所設計出美味、營養又符合健康的菜色。

本屆和泰盃以大小圓點代表選手們源源不絕新點子與新創作思維，象徵在任何訓練中，從點開始、集結成線，最後成面。選手們不間斷地努力，留下珍貴軌跡，築夢踏實。

主辦單位為各參賽隊伍提供3千元練習金，今年更特別新增交通與住宿補助，讓各地的選手能無後顧之憂的參與競賽。競賽第一名可獲獎金新臺幣5萬元、第二名3萬元、第三名1萬元；此外，為獎勵選手為校爭光、感謝學校指導，獲獎隊伍的學校可額外獲得捐助，首獎獎金新臺幣3萬元、二獎2萬元、三獎1萬元。本競賽統一採網路報名，詳情可上活動官網（https://hotaiskills.org.tw）查詢。

(時報資訊)