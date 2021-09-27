全球環境持續向好，美國原油庫存降至三年以來最低水平，加上冬季用油旺季即將來到，國際三大原油指數逼近波段高位，台塑（1301）、亞聚（1308）等塑化族群同獲提振，投信9月以來積極買進，有望成為季底作帳標的機率高。

艾達颶風侵襲美國墨西哥灣，當地石化業預期在月底才能完全恢復外，大陸加強「能耗雙控」政策，打壓大陸煤化工產能表現及新投產進度遞延，造成供需愈顯緊繃，國際油價持續堅挺、原料成本攀升下，遠東區五大泛用樹脂現貨價延續漲勢，其中PVC與EVA每噸報價分別衝破1,400與3,000美元高價。

指標股台塑將在10月初辦理業績說明會，本業具備塑化產品漲價與利差挹注，轉投資也有現金股息與台塑美國的獲利貢獻，業內業外皆美的情況下，法人預估前三季累計每股盈餘上看8.5元。投信9月以來買超1.2萬張，近兩日三大法人更同步加碼，合計買超1.19萬張。

至於二線廠亞聚同樣受惠太陽能產業恢復成長動能，上半年遞延的訂單自8月起逐步恢復，光伏級EVA需求激增，加上運動鞋類消費明顯復甦，EVA需求轉佳，價格飆漲帶動利差擴大，亞聚上半年每股賺進2.54元，已超越去年全年外，今年前八個月累計營收達57.98億元，年成長65.08％。業外方面，亞聚與台聚共同投資的古雷石化一貫廠進入EVA投產階段，未來擬與台聚於當地市場合設EVA銷售公司，利於公司長線發展。

在業績題材的加持下，投信24日大買亞聚5,647張，月初以來更是累計買超1.8萬張，力挺心態表露無遺。

(時報資訊)

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