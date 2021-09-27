台系LED業者受惠於LED車燈滲透率逐步提升，不可見光應用在感測訊號發射端、接收端的技術發展與需求提升，大型投顧法人指出，看好LED晶粒的光磊（2340）、LED封裝的億光（2393）前景，雙雙給予「買進」投資評等。

LED整體市場過去受到大陸廠商競爭，藍光產能過剩且市況不佳影響，具技術能力之台廠積極著墨高附加價值產品，如車用、不可見光、mini LED等技術含量高的產品或應用領域。

LED可應用於車尾燈、方向燈、晝行燈（DRL）與霧燈等；而汽車頭燈過去以氙氣頭燈（HID）與鹵素燈為主流，LED除可搭配曲面彈性設計外，還具有功率低（耗電量約鹵素燈的10％）、壽命長（傳統車燈的十倍以上）、亮度高等優點，電動車為省電，亦多採用LED燈。根據TrendForce分析，LED頭燈2020年滲透率於全球乘用車達到53.1％，其中，LED頭燈滲透率於電動車更高達85％，二者均持續提升中；雖近期車市受到零組件缺料短期影響，但長期趨勢仍佳。

全球車用LED廠商營收呈現大者恆大，惟台系業者亦多有著墨，2020年車用LED廠商營收排名，由歐司朗、日亞化學（Nichia）、Lumileds為全球前三大廠，三者市占率合計達71.9％。台系廠商億光以封裝為主，在全球車用LED市場排名第八，市占率2.6％。以晶粒廠而言，光磊亦有部分產品出貨予全球前十大LED廠商。

另一方面，紅外線可做為照相輔助光源之紅外線LED應用。汽車在黑暗的夜晚照明不能太亮，紅外線可做為光源，此外，紅外線在監視攝影機的應用上，可在黑夜或暗處提供輔助照明，亦可做為訊號傳輸發射端之用，其設備與一般照明用的藍光LED有所不同，全球產能亦不似藍光曾經經歷陸廠大幅擴充。

億光等台系業者在過去幾年積極於不可見光領域耕耘，同時，不可見光接收端晶粒業者以光磊為主，占營收比重超越五成。

(時報資訊)

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