市場投資人對於中國大陸房地產巨頭恒大違約擔憂有所緩解，再加上聯準會（Fed）縮減購債的消息與先前市場預期的一致，市場早已做出反應，促使美股強勢反彈。

另外，美國9月份製造業PMI初值為60.5，低於市場預期的61，創下今年4月以來的新低點，預示美國第三季GDP增長可能放慢，但市場對經濟數據公布不足以抵銷風險緩解的情形，美股四大指數全面上漲。

以技術面來看，道瓊工業指數23日為開高走高的行情，開盤開高後多方力道強勢進駐，指數持續走高。指數由低檔強勢向上反彈，重新站回短期均線之上，而下方重要支撐半年線持續向上墊高，在指數跌破半年線之前，整體的短多架構不變，震盪過後仍有高點可期，因此建議可以先以中性偏多看待道瓊工業指數為宜。

投資人可觀察台灣期貨交易所發行的台道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高可說是無縫接軌，加上市場量能充裕流動性佳，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好的參與道瓊指數的商品，因此建議以台道瓊，為短線當沖投資考量。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，李娟萍整理）

(時報資訊)