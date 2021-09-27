櫃買市場發行面熱鬧滾滾，本周有華景電通（6788）新上櫃掛牌，以及金鼎科（6832）、富利康（6837）、展達（3447）、千附精密（6829）、一元素（6842）等五檔興櫃尖兵掛牌買賣。

上周五（24日）櫃買中心召開董事、監察人聯席會議，通過聯發國際餐飲事業公司（2756）股票上櫃申請案，待核發同意函；統計櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有華景電、振宇五金、穩得等三家公司，另北鉅科技-KY上櫃案待排定審議。

本周櫃買發行面熱鬧非凡，華景電29日（周三）以每股125元新上櫃買賣，該公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，110年上半年營收為4億6,280萬元，稅後盈餘為1億268萬元，每股盈餘（EPS）為3.23元。

興櫃新股方面，29日有及金鼎科、富利康、展達、千附精密等四家同日掛牌，掛牌參考價各為56元、62元、23元、78元。金鼎科自結前七月營收2億3,459萬元，稅後盈餘3,814萬元，EPS為1.76元。富利康自結前七月營收2億9,715萬元，稅後盈餘8,481萬元，EPS為2.63元。展達自結前八月營收22億4,697萬元，稅後盈餘9,329萬元，EPS為1.34元。千附精密自結前七月營收10億756萬元，稅後盈餘1億6,659萬元，EPS為3.10元。

接續一元素科技公司將在9月30日以每股40元參考價掛牌興櫃買賣，一元素公司自結前八月營收7億93萬元，稅後盈餘1,124萬元，EPS為0.56元。

(時報資訊)

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