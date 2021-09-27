秋節後櫃買指數反彈收高213.10點，站回月線上及周K線翻紅，周漲幅0.85％，表現較加權指數強勢；其中法人主要買超元太（8069）、漢磊（3707）、鈺創（5351）、博智（8155）等題材股，股價表現強勢或是處於波段高檔區，本周走勢持續受到市場關注。

上周僅三個營業日法人合計賣超上櫃股票13.09億元，主要是外資賣超28.86億元，本土兩法人投信及自營商各買超10.77億元、4.99億元。九月來累計法人賣超金額46.09億元，外資及自營商各累計賣超39.49億元、10.64億元，投信則有淨買超4.04億元。

觀察上周秋節後三個營業日的三大法人主要買超股，元太5,315張居首位，日盛金3,607張及漢磊3,538張，分別為二、三名，其他買超量較多依序有：鈺創（2,577張）、博智（2,368張）、金居（2,309張）、晶焱（1,992張）、廣運（1,455張）、榮剛（1,063張）、朋程（942張）、太景*-KY（940張）、德微（844張），除日盛金有富邦金合併因素以及元太股本稍大外，多為業績成長或是產業前景佳的中小型題材股。

進一步檢視相關法人買超股，晶焱及德微兩檔24日股價帶量攻堅漲停，博智、廣運各大漲6.37％及6.10％，元太、鈺創、金居、朋程等股價也都漲逾3％。其中上周外資主要買超元太3,646張、日盛金3,607張、鈺創1,947張、廣運1,275張、金居1,139張；投信主要買超漢磊3,317張、晶焱1,629張、元太1,367張、博智988張；自營商也有買超金居1,500張、鈺創630張、博智586張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意