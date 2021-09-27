受到8月上市櫃價量齊跌影響，全體證券商8月稅後淨利掉落百億元以下，證交所統計，全體證券商8月獲利86.68億元，雖呈現月減13％，惟累計前八月仍大賺769.81億元，續刷歷史全年新高紀錄，較去年年增1.28倍。

證交所24日公布，全體證券商8月稅後淨利86.68億元，較7月衰退13.7億元、月減率13.65％，雖然獲利掉落百億元以下，但仍是今年單月第五高獲利表現；累計前八月稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元，持續寫歷史全年新高，且年增率仍達128.21％，獲利翻倍以上。

證交所分析，8月大盤總成交值約8.124兆元，月減34.38％，使證券商經紀手續費收入較7月減少，另8月因證券評價損失較少，使自營業務淨利較7月成長6.69億元、月增37.33％，承銷業務淨利亦較7月成長11.86億元；8月全體證券商稅後淨利為86.68億元。

累計今年前八月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加85.7％，今年截至8月底止，自營業務淨利較去年同期成長161.52億元、年增276.86％，承銷業務淨利亦較去年同期成長13.13億元、年增63.43％，證券商稅後淨利769.81億元，超越去年全年584.56億元水準。

(時報資訊)