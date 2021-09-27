政府振興五倍券上路，受惠振興券題材，百貨零售類股包括遠百（2903）、特力（2908）、統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）等一周以來股價逆勢起漲，外加周年慶加持雙乘題材，有望助百貨類股逆風高飛。

遠百在周年慶、振興券雙題材帶動下，上周一周漲勢0.92％，吸引自營商陸續買進；遠百首波周年慶將由台中大遠百自23日起跑，緊著10月中旬台北店接棒，台中大遠百更預估在振興五倍券助攻下，今年十周年慶業績目標挑戰36億元、年增10％。

特力集團旗下零售雙品牌特力屋、特力HOLA亦提前開跑周年慶，特力指出，去年三倍券相對金額少，且民眾必須拿1000現金去換3000元，今年政府直接發放5000振興券，相對有更多機會購買家庭用高客單的家電與家用品，有利整體業績回補。

事實上，特力在貿易接單暢旺挹注下，今年前八月合併營收仍有逾8％成長，其中零售部分衰退幅度在個位數，顯見疫情下宅經濟零售部分影響不大，預期振興券有望帶動新成長曲線，特力在上周股價周漲幅達1.26％，來到24.15元。

同樣受疫情所苦的全家，前八月營收亦有2％衰退，但在9月開學、上班族結束分流回籠前提下，人潮重新湧入超商，9月營收正成長可期；全家更積極引進鼎泰豐等私廚特製鮮食，強化鮮食話題。

統一超則是二度與晶華酒店等合作推鮮食，呼應振興券預約與領取人潮，有助來客增加至少一成，，近一周來，更見外資買超多日，上周五收盤來到279.5元。

(時報資訊)

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