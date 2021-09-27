千附實業（8383）旗下廠務工程預期工程量大，第四季投入業務較高，營收將較第三季成長，目前在手訂單金額近20億元，預期明年仍會有大額材料銷售與系統案營收挹注，讓上述業務明年營收可望有二位數成長。

旗下工程事業受惠第四季有新的廠務工程案加入，預估第四季營運表現，可望優於第三季；旗下製鞋機械事業，因多家台商鞋廠受到越南等地的疫情影響，第四季鞋機營運與第三季持平；旗下水資源事業因澎湖第四季進入旅遊淡季，單季海水淡化廠營運表現不如第三季；精密事業第四季營運低於第三季，總體來看，公司第四季與第三季營運持平。

值得一提的是，由千附實業分割旗下精密科技事業相關業務，成立的千附精密（6829），預定9月29日登錄興櫃，配合千附精密登錄興櫃，千附實業持股預計降至3,771萬股，若以千附精密每股認購價78元估算，千附實業持有千附精密的市值將達29.4億元。

千附精密股本逾5.37億元，今年3月5日公開發行，今年上半年合併營收8.16億元，稅後盈餘1.35億元，EPS2.65元。

千附實業強調，千附精密以生產光電及半導體設備零組件產品為主，其中，光電產品主力為顯示器真空腔體設備；半導體產品主要是關鍵製程的真空腔體與相關設備，預定明年第一季訂單與出貨量可望增加，主力客戶包括三家國際大廠及國內一家大廠。至於千附精密的航太設備訂單明年也逐步轉強。

另製鞋機械方面，因東南亞疫情影響，第四季營運與第三季相當，仍處於相對低檔，如果明年疫情和緩，營收將會有顯著成長。

千附實業表示，因土地取得困難，公司籌設新廠目前仍未定案，但每年均有採購新設備，包括汰舊換新與擴充產能設備，以因應擴產需求。

(時報資訊)

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