中鋼（2002）10月和第四季內銷盤價溫和上漲，且中鴻（2014）10月內銷盤價全面平盤，預期可降低疫情和航運費高漲帶來的衝擊，將有利下游廠商接單。

業者表示，只要遞延需求能於11～12月順利釋出，可望共同迎接第四季旺季榮景，增添營運能量。

中鋼10月內銷價除電磁鋼片每公噸小漲500元外，其它熱冷軋及鍍鋅鋼品都維持平盤，且中鴻10月熱冷軋及鍍鋅產品也都開平盤。

此舉對於下游包括美亞（2020）、燁輝（2023）、盛餘（2029）等相關鋼廠而言，不僅購料成本未增加，而且隨著旺季的到來，與整體供需端仍然吃緊，將有利於內外銷的接單。

美亞業務副總吳倫吉表示，中鋼、中鴻熱軋開平盤，穩住市場價格，最起碼下游加工廠不會擔心後市行情會繼續往下走，只要信心存在，再加上遞延訂單能夠釋出，則後市行情就有繼續提升的機會，目前看來，第四季接單應該可以順利達標。

至於中鋼季盤的棒線產品，除了低碳規格產品維持平盤外，中高碳產品每公噸漲500元，冷打材及低合金產品每公噸漲1,000元，不僅螺絲業、鋼線鋼纜業及手工具業等下游廠商，都給中鋼高度的肯定，且將有利於下游春雨（2012）、三星（5007）、恒耀國際（8349）等相關螺絲廠轉嫁成本和接單，且另一盤元大廠聚亨（2022）也可間接受惠，增添第四季營運動能。

此外，因中鋼鋼板每公噸只漲1,500元，因內需型營建產業市場仍然暢旺，也將有利於下游中鋼構（2013）、春源（2010）、新光鋼（2031）、長榮鋼（2211）等相關鋼廠接單，期能共同迎接旺季榮景的到來。

(時報資訊)

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