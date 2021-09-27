布蘭特原油重回每桶75美元之上、一度攀升至77.25美元，在油價成本推升、大陸能耗雙控供給縮減影響下，包括PVC、EVA、MMA、純鹼及碳纖維等塑化供需趨緊、行情看漲。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）、中石化（1314）及東鹼（1708）、上緯（3708）、南寶（4766）營運加分。

大陸9月內蒙地區持續限電嚴重，維持低負荷運行，寧夏、陝西地區能耗雙控逐漸落地，企業開工負荷降低，或者多家企業直接關停。受煤炭、原油成本上漲提振，大陸PP、PVC、EVA行情大漲，其中PVC、PP漲幅逾5％、4％，齊創波段高點，EVA更衝破三千美元新高價。

無獨有偶，大陸能耗雙控政策影響個別企業裝置負荷，需求端建築玻璃剛需及光伏玻璃巨大需求潛力帶動純鹼消費，純鹼節後維持偏強走勢，報價再創歷史新高點。

台塑表示，除了大陸的能耗雙控影響石化供給外，第四季亞洲有五家輕裂廠安排歲修，合計年產388萬噸，影響乙烯供應減少57萬噸，下游衍生物配合停車或降產，有利支撐石化產品價格。

尤其，第四季有聖誕節、大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節，為HDPE包裝材料、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等需求旺季，加上印度雨季結束，PVC需求回溫，也有利產品銷售。

分析師指出，大陸是全球的PVC龍頭國，每年產量2,500萬～2600萬噸，其中八成均使用以煤炭為基礎的碳化物當原料，其餘則使用乙烯。

9月PVC需求逐步恢復，而大陸PVC生產大省如新疆、寧夏、陝西等，因上半年能源用量高於計畫，被當局要求暫停工業製造或減產。

不只大陸產量受限，9月初颶風艾達侵襲美國，重創墨西哥灣沿岸的塑化工廠，美國六成PVC產能受阻；不僅美國墨西哥灣出口的PVC現貨價漲至新高，許多買家也轉向亞洲尋求貨源。

此外，颶風艾達侵襲路州，美國MMA同業Rohm（年產能16萬噸）被迫與上游Conerstone An廠同步停產，加上歐美同業第四季停車檢修，自亞洲市場大量進口MMA，後市行情趨漲。

碳纖維也隨運動器材及工業用途市場需求維持強勁，日本同業東麗新接訂單已提高報價一～兩成，預期後市看漲。

(時報資訊)

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