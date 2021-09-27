為加速經濟活動恢復正常，且疫苗接種率持續提升下，越南已陸續對原先封城的南越地區放寬、解封；國內主要以越南為主要生產基地的成衣廠儒鴻（1446）、聚陽（1477）、廣越（4438）樂觀預期，9月過後南越各廠將陸續復工，業者一致認為，9月營運表現一定會比8月好轉，第四季成長動能將增強。

受疫情衝擊，儒鴻8月營收25.44億元、光隆8月合併營收4.82億元，都是今年單月營收次低。雖然儒鴻在越南的主要成衣廠儒鴻仁澤廠、展鵬廠、美春廠及隆安廠，其中三個都在胡志明市周邊；但儒鴻指出，廠區員工疫苗接種率高，在符合「三就地」原則下，一直以來並未完全停工，9月來看，因為已度過8月突然停工的混亂期，營運表現應該會比8月好轉。

因關廠、停工，聚陽8月營收27.54億元，是今年以來唯一呈年衰退的單月。聚陽南越主要廠區位於古芝、永隆；聚陽表示，永隆省廠區已開始陸續復工，古芝廠因與疫情重災區胡志明市較近，公司對該廠的復工步調較謹慎，整體來說，採「漸進式復工」的方式。

不過，聚陽指出，可確定的是9月營運一定會比8月好轉。

廣越在越南有三個廠，同奈、前江及古芝廠，在疫情最嚴重時，廣越7、8月營收受疫情干擾降溫，約減少2～3億元水準，不過仍符合預期。

廣越表示，隨著越南停工政策有望舒緩，前江、古芝廠也陸續恢復生產，產線逐步復工，並加班趕工下，預期第三季營運仍可有成長表現。而在遞延出貨下，第四季會是今年營運最旺的一季，全年營收維持年增二成的目標應可達成。

光隆在南越共有四座工廠，分別座落同奈、永隆、芹苴、烏蒙等地區，產品以成衣為主，也有少量的家紡產線。到9月底，永隆廠區可復工，其他各廠到10月也開始逐漸恢復生產。

光隆指出，現在北越地區如河內地區的工廠，都已慢慢恢復正常生產，預期在疫苗接種率提高之下，關廠停工的效應會逐步緩解，第四季有機會解除相關禁令、恢復正常。第四季如果能順利復工，在遞延訂單效應之下，營運可望「淡季不淡」。

(時報資訊)

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