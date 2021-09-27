受到智慧型手機市況不佳影響，中揚光（6668）今年上半年營運陷入虧損，不過隨著手上客戶家數增多及多起新專案在進行合作中，下半年營運漸入佳境，正努力朝全年轉虧為盈前進中，另為布局未來成長，中揚光在東莞的建廠計畫也已有眉目，新廠預訂2023年完工，並於2024年量產。

中揚光上周召開董事會通過子公司東莞晶彩興建廠房計畫，初估含土建、其他機電、無塵車間等相關工程，投資金額上看人民幣1.78億元（折合台幣約7.52億元）。

為因應此資金需求，中揚光今年還特別辦理現增籌資，現增股數達1,000萬股，以現增價每股50元計，共募得5億元。中揚光指出，現增募集的資金除轉投資大陸子公司東莞晶彩光學，挹注建廠所需外，亦有部分款項將用以償還銀行借款。

據公開資訊觀測站披露，取得的5億元現增股款中，將挪出1.36億元用來償還銀行貸款，餘下的3.64億元才用以投資海外子公司東莞晶彩光學。

除布局未來成長外，中揚光現將全力放在衝刺業績，中揚光指出，除了手機鏡頭外，公司也投入其他利基應用鏡頭，像是車用、安控、無人載具搭載的光學鏡頭等等，現手中已有多家客戶與多起新專案正在進行中，將有助於下半年業績的成長。

中揚光今年上半年受到智慧型手機市況不佳影響，再加上缺料導致成本上揚，拖累營運，上半年每股淨損0.74元，累計前八月合併營收9.29億元，亦呈年減19.89％，不過，在5月營收以0.87億元觸底後，營收已見到回升。

中揚光指出，車用、安控及投影機等新產品可望從今年第四季陸續貢獻營收，再加上毛利較好的模具比重有望拉高，下半年的營運應會優於上半年，力拚全年轉虧為盈的可能性仍在。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意