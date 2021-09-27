時序將進入第四季，不少遊戲廠商近期積極推出改版以及新作品，為營運添動能。法人表示，雖然近期中國出手打壓遊戲產業，但台灣廠商近年來已轉移市場，重心聚焦在東南亞、日本等地，來自中國的營收占比低，加上新品陸續推出、舊作改版，遊戲產業下半年市況將可望有不錯表現，預期包括智冠（5478）、宇峻奧汀（3546）等遊戲大廠第四季營運都將有亮眼成績。

中國監管單位近期加強對遊戲產業的管束，限制未成年人玩遊戲的時間，中國媒體更宣稱網路遊戲是「精神鴉片」，一度造成多家中國遊戲大廠股價大跌。不過這樣的逆風，對台灣遊戲廠商來說影響並不大，主要是因為台灣遊戲公司營運重心轉至亞洲其他市場，不少遊戲廠商來自中國的營收占比僅約一成或更低。

近年來，台灣遊戲廠商多半轉往日本、韓國、東南亞等地，且也取得不錯成績。例如第二季末，宇峻奧汀推出的《sin七大罪魔王崇拜》赴日本發行獲得好成績，近期另一款自行研發的重量級手遊《三國群英傳M》也將於10月7日在日本推出，預期將會是貢獻宇峻第四季營運動能的主要來源。

法人表示，《三國群英傳》IP在日本已累積一定人氣，而日本市場規模約為台灣的一半，推出後將有望帶動宇峻第四季營運表現。此外，與弘煜科技合作發行的《永恆星語 燐光起源》近期已於新加坡、馬來西亞推出，接下來將在台灣上線；另一款遊戲《曉之軌跡M》將於12月在新加坡、馬來西亞、韓國等地推出，強力搶攻海外市場。

智冠近期則是有IP授權手遊《天地劫》在台港澳推出後的分成金進帳，預期將挹注9月營運表現，該遊戲為智冠IP授權、由紫龍遊戲開發，第三季在台港澳推出後表現亮眼；而智冠旗下子公司中華網龍則積極開發兩款自製手遊，包括MMORPG類型的《天子傳奇M》以及《尋秦記》，兩款遊戲都有IP支撐，預期第四季將先推出其中一款，明年再推第二款，將成為接下來的營運主要動能。

(時報資訊)

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