高技（5439）受惠各產品線需求不淡，加上年初已透過去瓶頸增加產能，生產效率持續優化、以及市場需求升溫，帶動高技今年來營運成長顯著。展望後續，法人看好新廠產能已陸續進行試產、逐步加入貢獻，新產能挹注下，預期高技第四季營收有望持續向上。

高技8月合併營收3.32億元、月增5.87％、年增73.6％，創下單月歷史新高，累計前八月營收達22.9億元、年增40.2％，為歷年同期新高。公司看好傳統旺季到來、客戶需求維持強勁，加上新產能陸續挹注成長動能，對於後續營運正面看待，惟航運塞港及長短料是外在不確定因素，仍要持續觀察。

高技主要產品包括電工、網通、汽車、半導體相關，其中網通跟車用是公司看好今年需求最為強勁。網通主要受惠雲端運算、邊緣運算、資料中心等高頻高速網路建置需求持續升溫，帶動伺服器、交換器等產業有不錯的表現，而高技主要產品交換器今年來訂單需求也維持高檔。

高技除供應主流25G、40G、100G等交換器外，400G交換器逐漸放量，也是今年的亮點。法人表示，隨著多項服務走向線上，高畫質影音／遊戲串崛起，高速網路帶來帶來龐大的數據流量，也因此需要高速交換器疏通流量，400G交換器第二季需求升溫顯著，預期下半年也會維持高檔，對於高技網通出貨是正面助力。

車用方面，受惠新能源車加速成長的趨勢，高技跟隨客戶在電動車領域的發展，加上去年車市尚未回溫、基期較低，高技今年在車用成長顯著。高技主要供應電源控制板，已陸續切入歐系、美系、日系等客戶，公司看好新能源車做為未來趨勢不變，預期未來成長潛力可期。

為滿足客戶需求進行產能擴充，高技日前已完成籌資3.85億，新廠2月開始興建，現已正式啟用，目前部分產線正在試產，部分產品已經開始進入量產，預估將增加20～30％產能，第四季會有較顯著的貢獻。

(時報資訊)

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