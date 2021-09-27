歐盟提案將統一全境銷售的行動裝置接口轉為Type-C，代表蘋果iPhone必須跟進之外，OPPO、Vivo及三星等非蘋陣營也必須全數跟進，使Type-C商機全面擴大。

法人看好，切入Type-C及USB-PD市場的偉詮電（2436）、通嘉（3588）、鈺創（5351）、創惟（6104）及威鋒（6756）等IC設計廠出貨動能將可望更加強勁。

外媒報導指出，歐盟執行委員會（European Commission）已經提案未來歐盟境內銷售的行動裝置接口將一致統一為Type-C，代表未來不論是智慧手機、筆電、平板電腦等終端產品，都將更換為Type-C接口，以避免電子資源浪費情況加劇。

由於歐盟境內人口高達4.5億人，因此這項提案若是通過，將使Type-C接口成為未來歐盟的單一USB接口，且法人更預期，由於行動裝置廠為節省成本，有機會加速全球銷售終端裝置一致邁向Type-C接口，使Type-C滲透率全面加速。

據了解，蘋果旗下的行動裝置幾乎只剩下iPhone尚未在裝置端導入Type-C接口，其他如iPad及Macbook等平板電腦和筆電都已經導入Type-C接口，其他非蘋陣營雖然在部分機種都已經導入Type-C接口，但預期未來在歐盟政策力推下，所有非平陣營機種都有望一致導入Type-C，使Type-C需求全面向上。

因此法人看好偉詮電、通嘉、鈺創、創惟及威鋒等IC設計廠有機會順勢搶下Type-C及USB-PD晶片商機，全面搶攻在蘋果、非蘋的訂單需求。

事實上，在5G快充需求推動下，具備USB-PD的快充幾乎已經成為行動裝置的標準配備，因此除了Type-C接口有望受惠之外，USB-PD晶片需求更是相當強勁，因此兩大商機都有望同步穩健成長。

其中，偉詮電、通嘉在USB-PD晶片市場表現亮眼，已經攻入筆電、智慧手機等供應鏈，出貨動能至少一路旺到年底。

至於鈺創、創惟及威鋒等IC設計廠除了擴大攻占Type-C商機之外，後續更將開始卡位USB 4市場，預期2022年可望通吃Type-C及USB 4市場訂單。

(時報資訊)

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