工控記憶體模組廠宜鼎（5289）第三季的出貨量及銷售價格都優於第二季，法人看好季度營收可望站上30億元並續創歷史新高，目前訂單能見度已看到年底，其中又以5G基礎建設、資料中心、人工智慧物聯網（AIoT）等相關需求最為強勁。宜鼎宣布推出全球首款工業級PCIe Gen4x4固態硬碟（SSD），積極導入5G基礎設施、毫米波（mmWave）設備、智慧路燈及AIoT等高階市場應用。

宜鼎公告8月合併營收月減15.7％達9.30億元，較去年同期大幅成長74.5％，改寫歷年同期新高，累計前八個月合併營收68.58億元，較去年同期成長35.4％。

宜鼎下半年工控記憶體模組出貨量持續創高，加上順利調漲價格，法人看好第三季營收將站上30億元並創歷史新高，第四季將維持高檔且可望再創新高。宜鼎不評論法人預估財務數字。

相較於消費性或標準型記憶體模組下半年需求放緩，工控記憶體模組因為拉貨起步較晚，所以客戶庫存水位仍然偏低，下半年庫存回補需求維持強勁，宜鼎訂單能見度已看到第四季。

法人表示，宜鼎的歐美客戶下半年訂單強勁回流，尤其以AIoT及5G領域應用訂單明顯升溫，長期訂單基期有望提升，宜鼎已展開擴產，今年底完成宜蘭廠二條SMT新生產線，自有產能增幅約達25％，預計第三季底設備移入裝機，第四季就可進行試產，替未來三年成長奠定良好基礎。

為了擴大在5G及AIoT的工控記憶體模組產品線，同時支援邊緣運算落地的運算需求，宜鼎推出全球首款工業級PCIe Gen4x4規格SSD擴大市場布局。宜鼎表示，全球5G商轉邁入第三年，不僅基礎建設逐漸到位，對於儲存設備的效能要求也相應提升。宜鼎新推出工控SSD以雙倍容量、雙倍頻寬、雙倍傳輸速率等優勢，積極導入5G基礎設施、毫米波設備、智慧路燈及AIoT等高階市場應用。

宜鼎工控Flash事業處總經理吳錫熙表示，面對全球市場震盪，宜鼎不斷著眼於新應用與新市場契機，以創新、穩健發展的領導者之姿持續經營，尤其高階應用市場一向是宜鼎強項，第三季率先推出全新PCIe 4.0 SSD系列，正是要瞄準高速發展的全球5G及AIoT市場，提前布局並為全球客戶提供最佳化嵌入式儲存解決方案。

(時報資訊)

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