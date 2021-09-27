半導體產業資本支出在2021年持續大舉擴張，使廠務工程業者帆宣（6196）截至8月底為止在手訂單金額衝上379.75億元的歷史新高水準。

法人預期，帆宣2021年將有機會賺進半個股本的歷史新高實力，且2022年在有望切入半導體廠海外設廠商機加上極紫外光（EUV）需求續旺，營運將更上一層樓。

半導體產業在2021年迎來超級景氣循環，晶圓代工、封測等大廠產能都全面滿載，且這波產能滿載效應將一路延伸到2022年，使台積電、聯電及日月光投控等大廠在2021年資本支出都維持在歷史高檔，甚至創下新高水準。

在半導體廠產能大舉擴增效應下，使帆宣在廠務工程接單動能也相當強勁，更讓營收衝上新高表現。帆宣公告8月合併營收為28.17億元、月成長2.8％，創下單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長25.2％，累計2021年前八月合併營收為201.36億元、年增30.9％，創下單月歷史新高。

法人指出，帆宣截至8月底為止在手訂單金額達379.75億元的歷史新高，且進入第四季後，雖然是廠務工程的淡季，不過有機會受惠於半導體大廠擴廠動作積極，使在手訂單金額持續衝高。

至於在業績部分，法人看好，帆宣下半年營運將有機會逐季創高，代表2021年營運將呈現逐季改寫新高的優異水準，帶動全年合併營收將達到年增雙位數表現，獲利部分將具備賺進半個股本的歷史新高。

放眼2022年，法人表示，由於半導體大廠資本支出擴張有望一路延伸到2022年，加上EUV曝光機需求在晶圓代工及記憶體等大廠持續下單帶動下，帆宣可望大啖美系設備大廠委外訂單，帶動營運再度衝高。

據了解，台積電目前已經啟動在美國亞利桑那州鳳凰城的建廠計畫，加上南京廠正在進行擴廠計畫。法人看好，帆宣後續將有機會卡位進入半導體廠的海外設廠供應鏈，代表屆時在手訂單金額有機會向上成長，同步帶動業績表現更上一層樓。

(時報資訊)

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