市場分析： 在中國恒大事件拖累下，連假過後的22日台股開盤補跌，雖然整體賣壓並沒有非常沉重，但因為買盤力道明顯收手觀望，且由於盤面上欠缺強勢主流，整體觀望氛圍濃厚。

觀察近期國際股市本就欠缺利多消息，再加上恒大地產風暴快速來襲之下，也順勢讓國際股市出現一波急修正的走勢。雖然市場上有不少人將恒大事件比擬為雷曼兄弟的翻版，不過，由於其相關業務多集中在中國，加上中國的六中全會即將在11月召開，中國政府最後仍有相當機率出手介入維穩，演變為全球系統性風險的機率不高，但短期間內的干擾股市仍有機會發生。

台股在中秋節前常態成交均量已不足3千億元，原本預期量能在這周Fed會議過後有望回溫一些，但恒大事件多少衝擊到市場買盤，加深市場觀望心態。由於目前資金依舊豐沛，盤面還是個股表現為主，並不存在系統風險，投資人可留意較有機會的產業逢低布局。

觀盤重點：

整體而言，因半導體生產週期較長且製造供應商有限，故上游半導體仍呈現供不應求，下游廠商則因為缺料影響製造，而最終商品因為塞港運輸又遞延，也造成全球供應鏈失衡。由台灣廠商基本面來看，因客戶轉單效應與補庫存效應，使廠商接單應接不暇，預估第三季業績將持續增加。但面臨客戶長短料、疫情、貨櫃塞港運輸問題，可能造成出貨不順。長短料問題影響，造成部分供應鏈訂單減少或是供不應求，差異頗大，後續須持續追蹤客戶長短料所帶來影響。

觀察需求面的部分，歐美先進國家在疫苗施打率提升，生活逐漸解封，預估第三季在商品消費與服務性消費將有機會大幅成長。觀察經濟數據，美國消費者的確已經增加服務消費比例，對於商品之消費力則轉差，推估第四季商品消費逐漸趨緩，但不至於大幅衰退。

供給面部分，在越南、馬來西亞、泰國、中國等新興市場則造成生產鏈中斷影響，已影響部分汽車、製鞋、成衣等生產狀況，加上面臨貨櫃缺櫃、缺船（塞港）、缺疫苗、缺工造成廠商生產與備貨不順，觀察Delta疫情何時能趨緩，生產活動可重啟。

投資建議：

由於歐美經濟解封，與疫苗施打率提升，預估疫情影響將逐漸趨緩，惟面臨長短料因素，缺料與缺櫃造成生產不順，與訂單波動。第四季之操作布局重點為持續成長之雲端伺服器類股，IC設計與疫情後受惠類股。

但觀察台股走勢大盤將以區間整理為主，台股成交量亦有萎縮跡象，但預期第四季有望恢復動能，因此適合逢低承接，不宜追高。若投資人想參與台股成長行情，又盼同步降低波動風險，建議透過台股基金分批布局，亦為不錯的投資策略之一。

(時報資訊)