備受外界關注的第十屆Taiwan CEO Week將於今（27）日開跑，其中與會的8家未上市新創軟體公司受到國際機構投資人高度青睞，一對一會議需求相當熱烈，寬量國際（QIC）指出，目前對亞洲新創公司感興趣的國際機構投資人約有50家，證券主管機關近期所推出的「創新板」與「戰略新板」可望提供台灣新創公司更有效率的籌資管道，「台灣絕對有實力透過自己籌資板塊培養出獨角獸」。

將於9月27日至10月15日盛大展開的第十屆Taiwan CEO week，是由寬量國際與證交所再度攜手合辦，除了46家上市櫃公司之外，也邀請Gogolook、玩美移動、奧義智慧、凱鈿、愛卡拉、上峰科技、Pinkoi、KKday等8家未上市新創軟體公司與會，受到國際機構投資人的青睞程度，甚至高於傳統大型企業。

寬量國際執行長李鴻基指出，國際機構投資人對台灣新創軟體公司的高度興趣，反映出資本市場產業板塊的移動，日前包括Appier（沛星互動科技）赴日掛牌、91APP在台掛牌、Gogoro宣佈將透過SPAC（特殊目的收購公司）赴美上市等消息，在在反映出台灣新創軟體公司會透過最合適的籌資管道，讓自己成長茁壯。

為了擴充營運資金，台灣新創軟體公司也面臨資金籌措的挑戰，根據寬量國際的統計，台灣120多家新創企業共取得33億美元資金，來源包括國內與國外私募與創投基金，無論是家數或籌資金額，都較五年前成長一倍，幅度驚人。

根據寬量國際統計，目前在美國掛牌、收購對象為亞太區新創企業的SPAC共有17檔，其中交易金額最大的是Bridgetown Holdings Ltd.的近5.95億美元。

李鴻基指出，站在協助台灣新創軟體企業更容易取得營運金角度，證交所與櫃買中心於今年7月所分別推出的「創新板」與「戰略新板」，方向是對的，至於近年在美國相當流行的SPAC架構，只要法令等配套措施能夠齊全，同樣也可以在台灣推行，對台灣新創軟體企業來說，多一種選擇總是好的。

(時報資訊)