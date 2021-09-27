摩根士丹利證券指出，世芯-KY（3661）大陸市場CPU將重新出貨，2022年營收加溫可期，調升推測合理股價至980元，美銀證券初評給出重返千金預期；麥格理證券則認為台達電（2308）回檔幅度已深，長線利多不變，升評「優於大盤」，掀起電子高價股「走出陰霾」行情。

先前因缺料與零組件漲價因素，市場擔心衝擊到台達電的旺季營運，造成股價自高點以來回落25％，麥格理證券說明，然從長期成長性與技術層面觀之，台達電掌握電動車、5G、工業自動化與資料中心趨勢商機，這波股價拉回反而提供非常好的切入點。

環顧外資圈對台達電基本面看法，儘管緊盯短線營運力道變化，中長線都維持正向看法，如摩根士丹利、摩根大通、匯豐、美銀、高盛證券等全都給予正向投資評等，推測合理股價預期介於340～365元間。

匯豐證強調，台達電第三季營運雖不夠強勁，但都不會干擾到對後市信心，挾電動車業務貢獻，看好台達電營運成長性與獲利能力將起飛。一併考量全球電動車滲透率上升及台達電在每輛電動車中所占的內涵價值、市占率雙雙提升，匯豐評估，台達電電動車電源2021～2025年營收年複合成長率達43％，至2025年時，占台達電整體營收、獲利比重各為17％與9％。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻長期緊盯大陸半導體市場發展及在地化趨勢，是首波向旗下客戶剖析世芯-KY營運轉變的代表。他指出，據世芯-KY預期，飛騰部分採7與16奈米製程CPU，可望於10月在台積電重新生產，投入量產須花費二至三個月準備所需晶圓，對世芯-KY營收貢獻將反映在2022年首季。

值得注意的是，世芯-KY所用晶圓百分百來自台積電，其晶圓事業為成本加成（cost-plus）模式，因此，台積電調升晶圓代工價格，對世芯-KY是提升營收的另一有利因素。

美銀證加入世芯-KY基本面研究行列，給予「買進」投資評等，推測合理股價上看1,040元，世芯-KY股價持續墊高，瞄準重返千金榮耀。在摩根士丹利所做財務模型中，對世芯-KY樂觀情境股價預期高達1,180元。

(時報資訊)

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