台股即將邁入壓軸第四季，外資如何押寶2021年最後一季行情，觀點已悄悄牽引機構法人資金動向，統整外資研究機構觀點，看好度集中在電子高價、半導體、紡織製鞋，以及銅箔基板（CCL）與ABF載板族群，主要鎖定電子新品與節慶消費旺季題材，期望重新催熱台股成交動能。

台股年中以來波動加劇，指數震盪向上最曾突破18,000點，惟近期量能降溫，市場主流並不明顯，略有群龍無首之感，外資研究機構彙總研究範圍中各產業基本面前景，發現紡織製鞋、半導體、ABF與CCL、電子高價股中的不少指標股，不僅營運動能無虞，且強勁基本面可延續到2022年，因而選為優先布局對象。

從股價表現來看，不難發現外資青睞四族群指標股，陸續獲資金加持，股價更是默默有所表現，像唯一來自傳產族群的紡織龍頭儒鴻，載板相關的南電、景碩，CCL的聯茂，最近股價都相對強勢。最令人無法忽視的，就是台股高價領頭羊族群，由股王矽力-KY帶頭，信驊奪下股后寶座、力旺衝破2,000元大關，走勢整齊。

高價股中，力旺受惠電子零組件製程升級與規格提升，加上搶得更多市占，才剛獲得美銀證券調升股價預期，點名可望複製過往營運成長實力，力旺股價表現也沒讓美銀失望，堂堂站上「2」字頭。

隨越南生產基地陸續復工，紡織製鞋族群的負面氣氛可望暫告段落，花旗環球證券認為，先前越南停工的負面消息，大致已反映在紡織製鞋指標股股價，且市場預期已經下修。綜觀外資對紡織製鞋族群投資偏好，儒鴻獲得摩根士丹利、美銀、花旗環球、大和資本、瑞銀證券等共同點名，最高股價預期上看888元。

半導體族群中，以世芯-KY榮耀回歸最吸引市場關注。世芯-KY先前受飛騰禁令影響，股價一度從千元跌破400元，所幸，隨負面狀況逐漸消化，摩根士丹利、美銀證券認為最壞狀況已過，股價劍指重返千金寶座，已是市場指標性話題。

半導體族群中股價一步一步墊高、重新來到高檔整理的還有矽晶圓大廠環球晶，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，因矽晶圓供應緊俏，環球晶的客戶把所有矽晶圓出貨都拿光，環球晶的產能利用率可望保持滿載，強調現在仍是賣方市場，維持環球晶「買進」投資評等，並把股價合理估值調升為1,023元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意