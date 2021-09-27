富采（3714）上半年轉虧為盈繳出獲利成績單，第三季僅TV背光需求減緩之下，法人推估，富采第三季獲利可望延續一季賺1元榮景，預估全年EPS上看2.62元。

2022年美系大客戶mini LED相關裝置上看1,500萬台，富采仍擔綱mini LED主要供應商，預期富采毛利率將持續攻高，EPS有望達4.21元，連續第二年獲利。

富采本波段低點一度觸及69元波段新低，上周五外資法人回頭買超逾3,000張，激勵富采股價勁揚逾4％，重新收復70元整數大關。

富采受惠於美系客戶mini LED出貨放量，推升第二季獲利攀升至1.03元，第三季為傳統旺季，除了TV背光動能減緩之外，車用感測、植物照明、紅外線生物感測等需求持續強勁，以第三季前2個月營收來看，營收數字均優於市場預期。

因此法人預估，富采第三季獲利可望延續一季賺1元榮景，第四季雖是傳統淡季，但因晶電、隆達第四季均規劃開出新產能，將抵銷傳統淡季效應，法人估單季營收下滑幅度僅個位數，全季營收仍可站穩90億元以上。

展望2022年，法人看好mini LED背光應用百花齊放，光美系消費性品牌導入mini LED的裝置就上看1,500萬台（含平板、筆電、穿戴裝置），較今年的幾百萬台大幅成長，其餘NB品牌、TV機種也有為數不少的mini LED設計，看好富采仍是美系品牌第一大mini LED供應鏈。

法人認為，富采明年度毛利率將持續攻高，估2022年EPS上看4.21元。

富采目前mini LED晶片月產能約100萬片（約當4吋晶圓換算），公司規劃第四季將透過提升生產效率、打通瓶頸段的方式，提升晶片產能達20％，明年最終擴產目標上看50％，富采日前公告，晶電已經取得隆達前製程設備，並透過大陸布建產能方式，作為明年產能擴充的基調，富采有很大機率不須添購新的MOCVD設備，折舊攤提的壓力大減。

(時報資訊)

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