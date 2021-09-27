新冠疫情加速數位轉型，隨著新車款導入先進駕駛輔助系統（ADAS），並朝向自駕車及電動車發展，車用晶片缺貨問題至明年都難紓解，而車用CMOS影像感測器（CIS）需求大爆發，產能供不應求恐延續到明年一整年，其中又以車用CIS封裝產能短缺問題最嚴重，法人看好同欣電（6271）直接受惠，接單暢旺且能見度看到明年底，價格仍有持續調漲空間。

同欣電8月合併營收月減2.0％達12.19億元，較去年同期成長33.4％，累計前8個月合併營收90.39億元，較去年同期成長54.7％。同欣電四大產品線下半年接單暢旺，雖然主要客戶位於馬來西亞及越南的廠區因疫情產能降載營運，但同欣電8月營收為單月次高及同期新高，表現優於預期。

雖然疫情影響智慧型手機銷售動能，導致手機CIS元件需求放緩，但車用CIS需求仍然強勁，包括索尼、豪威、安森美等車用CIS出貨持續放量，同欣電的車用CIS封裝產能全線滿載，客戶下單量仍明顯大於產能，明年第一季前訂單均已確認，並開始洽談明年第二季及第三季下單，訂單能見度已看到明年底。

同欣電已展開擴產因應客戶強勁需求，看好2022年車用CIS封裝需求將有大幅度成長。同欣電過去是以客戶預估量能進行擴產，但在預期明、後兩年產能仍將吃緊情況下，客戶正積極與同欣電洽談簽訂長約，同欣電改成客戶承諾長期訂單量能才進行擴產，今年分階段擴增車用CIS封裝產能約30％，明年可望再擴增30％產能。

車用晶片缺貨問題已造成車廠下半年被迫減產，車用晶片缺貨問題到明年都難獲得紓解，而且新車款大量導入ADAS系統，加快朝向自駕車及電動車發展，車用CIS元件採用量在未來幾年將出現倍數成長。包括索尼、安森美等大廠今、明兩年積極擴大車用CIS晶圓廠產能，但卻沒有同步擴建後段封裝生產線，所以預期車用CIS封裝將擴大委外代工，同欣電直接受惠，接單可望再旺一年。

再者，CIS封裝設備交期拉長，且車用CIS元件認證期較長，明年產能明顯供不應求，預期將成為車用CIS出貨最大瓶頸，所以國際大廠除了與同欣電簽下長約，也同意明年車用CIS封裝價格調漲。法人看好同欣電營運一路看旺到明年，2022年營收及獲利可望再創歷史新高。

(時報資訊)

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