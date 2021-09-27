臺銀人壽秉持關懷保戶和鼓勵莘莘學子初衷，110年度持續舉辦保戶子女獎學金抽獎活動。此次共計高達6,781位保戶參加，報名人數遠較往年踴躍，顯示保戶對於活動目的與用心給予高度肯定與熱情參與。臺銀人壽董事長劉玉枝和總經理周園藝率高階主管於日前共抽出1,800位獲獎人。

臺銀人壽表示，獎學金活動連結公司與保戶關係，傳達對保戶子女的鼓勵，這與臺銀人壽透由各地分公司與在地團體互動，建立長期關懷關係，重視在地耕耘，持續陪伴及關懷，相互呼應，以多元方式善盡社會責任。今年度臺銀人壽更進一步以專題調查方式，提高民眾對身心障礙者的認同，所規劃「暖心列車系列活動」於日前（13日）舉辦「暖心列車，用愛守護啟程」，發布「尊重多元‧包容不同」網路調查結果，藉由社會大愛關懷認同及協助鼓勵身心障礙者參與社會活動，減少誤解及歧視。

臺銀人壽自99年開始推動微型保險後就協助團體成員投保微型保險，加強提供保障。從100年起已連續獲得金管會列為推展微型保險績優保險公司，並於「微型保險競賽」連七年獲頒「業務績優獎」，於「高齡化保險競賽」連3年獲頒「表現優良獎」。另自109年度金管會擴大競賽項目以鼓勵業者，首次設置微型保險「身心障礙關懷獎」，臺銀人壽亦超越目標，獲殊榮。

臺銀人壽表示，感謝保戶支持，將戮力提升服務，深化公益活動參與，「溫暖守護，傳送幸福」。

(時報資訊)