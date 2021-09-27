受新冠肺炎疫情影響，今年許多公益活動被迫取消或延期，不少弱勢團體失去外出活動的機會，也無法感受到社會大眾給予的愛與關懷。隨著國內疫情趨緩，華南銀行近期在積極推展業務之餘，並確保防疫措施完備，不忘落實集團公益參與的社會共好目標，藉由招募行內熱心志工，來服務弱勢團體及社福單位，希望把愛與關懷回饋到社會每個角落，建立一個更加美好的社會。

華南銀行自101年起與台灣優質生命協會合作，於全臺各地舉辦「愛傳承關懷演唱會」，邀請弱勢團體及社褔單位參加。活動一方面提供資深藝人回歸舞台的機會，讓他們藉由表演傳遞正向能量，利用優美的音樂撫慰人心，同時延續優質的演藝生命；另一方面，透過精采表演，帶給現場觀眾愛的力量，讓弱勢孩童及年長者在志工團隊的陪同下，增添了許多歡樂與笑容。華南銀行支持「愛傳承關懷演唱會」10年以來，招募志工已累積超過1,000人次，志工時數更超過了8,000個小時，期望將每一位員工心中的愛與關懷，永續回饋到社會每個角落。

當天華南銀行由行政管理部經理賴龍興親自率領志工團隊一行將近30人，遵循中央流行疫情指揮中心及臺北市政府的各項防疫規定下，前往臺北市立動物園參加「讓愛發光、讓生命亮起來－2021愛傳承關懷演唱會」，陪伴60位來自弱勢家庭的孩童及獨居長者跟著志工團隊進行遊園活動，參觀動物園內來自全球的各種動物，在氣氛悠閒的假日裡，透過精采表演節目，讓大家放鬆心情，消弭生活中的種種疲累和沉悶，帶給弱勢團體及社福單位更多的關懷及陪伴。

華南銀行長期投入社會公益，幫助社會中較為弱勢的族群，也鼓勵同仁在工作之餘加入志工服務的行列，以實際行動回饋社會，一起共同扶助弱勢族群，喚起社會大眾的關注。

(時報資訊)