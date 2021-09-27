敦吉科技成立已達41年，步入企業的「不惑之年」，面對電子通路產業群雄興起，敦吉三大事業群通路、製造及驗證仍撐起一片天；總經理鍾元凱認為，只有先求穩，對公司與股東有交代；再求變，順應潮流與時代同行，朝著百年企業的目標前進。

日商日立早年在台調整營運策略，決定淡出台灣市場，董事長鍾正宏與友人接手代理事業，並於1980年成立敦吉科技，開啟電子通路的新頁。

當時鍾正宏深知電子通路並非公司唯一出路，於是將產業觸角擴大至製造與驗證領域，然時值1990年代，受到台灣土地及薪資高漲等成本壓力，因此決定將模具與組裝事業外移至大陸生產以降低成本。

通路、製造、驗證 三軌並行

隨著大陸布局，敦吉面臨第一次產業轉型，儘管通路受大陸本地對手的崛起，市占率迭遭瓜分，但製造與驗證兩大事業群反而透過在地化優勢，搶攻大陸VCM（音圈馬達）品牌廠零組件在地化趨勢，奠定製造領域的基石。

鍾元凱回顧父執輩的打拚，深知通路、製造及驗證的三軌道營運模式是穩固公司根基，「好比一個鼎三隻腳，相互獨立，風險各自承擔。」

在通路版圖方面，敦吉代理日立、富士通、瑞薩等日系產品起家，隨獲利金母雞－光學讀取頭（ODD）開始式微，營收自高峰回落，公司決定砍掉重練並淡出低毛利市場，重新調整腳步，並強化整合加值服務，陸續搶下半導體代理業務。今年上半年通路事業群獲利出現近倍數跳升，為了提前卡位下世代商機，鍾元凱也積極朝第三代半導體布局，尋求合適的代理產品線。

在製造與驗證事業上，敦吉握有美系客戶VCM訂單外，倒車輔助系統EP6（超音波感測驅動變壓器）產能持續放量，近年逐漸取代通路事業，成為公司獲利主引擎；驗證事業群在今年取得大陸CCC信息技術設備檢測實驗室資格，成功進入大陸3C檢測市場，以及爭取到日系手機測試訂單，並在去年底建置完成5G NR（含 SAR）的檢測設備，取得台灣NCC RCB發證資質，同時公司具備WiFi-6、NB-IoT等無線產品檢測能力，也將投入車載電子產品的EMC與RF的檢測市場。

專注核心能力 不盲目擴充

敦吉的華麗轉身在今年達到新的里程碑，公司已由「電子通路業」改掛「其他電子業」，通路、製造與驗證在今年上半年獲利占比分別達13％、59％及28％，製造與驗證已成新的火車頭。

鍾元凱作為公司內部二代接班的傳承者，於2020年起接棒總經理之職。鍾元凱坦言，敦吉血液裡流淌著日式企業的穩健基因，因此敦吉不強調營業額，更專注在自己的核心能力、不盲目擴充，同時把利潤率收好，達到「同樣的營收更高的獲利、同樣的獲利更低的投資」目標，內部標準也就是獲利一年比一年好。

儘管從2017年起，敦吉營收雖連年遞減，但獲利卻幾乎每年穩定遞增，且近5年更是以超過七成的發放率，以及近7％的平均殖利率，大方回饋股東。

又如最近火熱的電動車應用，敦吉延續一貫「大廠不願意做、小廠做不過來」策略，從早期的繼電器到近期的倒車雷達變壓器，專注切入周邊輔助電子元件。

以車廠分歧出的兩條路線觀察，終端如果是傳統車廠，認證期雖然很長，但生意相對穩定，車廠並不希望因為任何一個小零件的安全隱患需要召回，屆時獲利都會被吃掉，敦吉就是要把握這樣的機會；另外以新能源車廠的角度，則是先求有再求好，但轉變很快，就算一年沒跟上也不算晚，因為新解決方案一直在變。

整體來講，鍾元凱認為，敦吉未來二、三年都會做基本上的布局，同時理解終端市場變化。過去組織是事業導向，現在可能是客戶導向與應用導向，在新應用當中沒有任何一家公司能獨立作完所有事情，它就要跟不同的公司進行合作，敦吉就是把握好該扮演的角色，等待機會。

(時報資訊)

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