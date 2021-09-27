因應桃園市政府將於10月15日公開標售沙崙產業園區六大地塊、合計12.75公頃產業用地，總底價約66億元，底價單價每坪17萬元，將鎖定倉儲物流業者，這也是桃園市首件倉儲物流園區，並釋出大面積的產業用地招商。

桃園市政府開發的沙崙產業園區位於大園區，距離桃園國際機場約3.5公里。沙崙產業園區未來標售完成，將引進倉儲物流產業，開發後成效預計可創造1,000個工作機會，年產值達10億元，未來可與桃園航空城及桃園農業物流園區相互配合，擔任國際倉儲物流業分工的重要角色，也將是未來評估物流業在桃園需求程度的重要指標。

園區規劃面積約28.44公頃，以25米道路貫穿全區，具完整的道路系統、並導入太陽能發電、智能路燈、交通監測與水位監測警示等公用設備，產業用地面積約17公頃，此次公開標售推出六標區，其中最大標區E及F區面積各約3公頃，最小標區也都在1.6公頃以上，各標區底價約在8至15億元間。預計今年底基礎整地完成，明年4月開發工程完工，廠商最長三年的興建期，2025年完成開發。

桃園市地政局指出，為了落實政府推動產業發展，避免公辦產業用地淪為土地炒作，此次沙崙產業園區標售限制倉儲物流業者投標，土地將採取「先租後售」搭配限制使用的機制，將土地先出租給申購人三年，申購人須於三年內興建廠房，建蔽率不得低於申購面積的30％，取得使用執照後，才能取得土地產權，並限制土地移轉後三年不得移轉他人，違者將由市府以底價買回。

(時報資訊)