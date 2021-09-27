五倍券即將上路，屏東縣政府為協助地方百工百業拚經濟與振興觀光，特推出「屏東購好禮」活動，首次祭出四台百萬休旅車、30部Gogoro電動機車、150台iphone13手機、及六塊一兩重黃金等多項摸彩大獎，並攜手墾丁福華、馬爾地夫等旅宿業，縣府與業者分別提供500元住宿補助，以吸引更多旅客消費，期能降低疫情的衝擊。墾丁飯店業者預估，可增加一至二成以上住宿率。

五倍券商機發燒，屏東縣政府推出「屏東購好禮」活動，只要一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎。

縣長潘孟安表示，縣府團隊加碼規劃一連串抽獎，包括周周抽iphone手機、電動機車，雙月抽休旅車，年節再加碼抽黃金，呼籲全國民眾「五倍券in屏東，周月月等你」。

潘孟安指出，屏東向來是國旅勝地，美食名產更是不在話下，為迎接五倍券熱潮，屏東當然不能缺席，且還要加碼送，希望帶動在地商機強強滾。他並透露，後續還有更大獎驚喜，以及專為屏東鄉親設計的小確幸，請大家拭目以待。

縣府指出，屏東購好禮活動，民眾只要於屏東縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，一張振興五倍券加上當次消費滿200元發票、或未持券的在地一般消費滿500元發票，上網登錄就取得抽獎機會。活動將從10月8日開放登錄，直到明年4月30日止，抽獎活動於10月15日開始，每周五下午4點線上直播公開抽出得獎序號。

此外，為迎接五倍券，縣政府也將攜手轄區內合法旅宿業，延續「55專案」，只要入住參與全案的屏東縣合法旅宿，縣府與旅宿業者將分別提供500元補助。且為讓民眾振興有感，墾丁福華自即日起，凡入住的旅客，即可提前享用房費折抵$500元的住宿補助。

墾丁福華表示，凡兩人成行入住該飯店，每房原價4,645元起，飯店加碼折抵房費500元，每房最低4,145起，另還可向縣府申請補助500元。

對於上述活動，墾丁飯店業者表示，只要疫情能夠儘快穩定，且疫苖施打覆蓋率能繼續提高，加上縣府祭出摸彩大獎、及縣府與旅宿業各提供500元住宿補助能發揮效果，則預期可增加一成至二成的住宿率。

(時報資訊)