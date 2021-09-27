竹科園區支撐的新竹房市，成為近年全台房價漲勢最強勁的都會區，以首購產品為主流的房市熱潮中，豪宅產品供給相對稀有，房價也向上攀升，今年新竹「十大豪宅」單價全數站上4字頭，其中，半畝塘建設的「若山2若合山」、「若山3若蒔山」分別以最高每坪57.7萬、55.5萬，分居新竹最高單價豪宅第一、二名。

過去幾年新竹豪宅除了極少數個案外，4字頭房價長年為天花板，經過一年多來房價狂漲，不少優質社區房價越過4字頭大關，十筆高總價豪宅社區也站上4字頭；其中，「若合山」20樓戶今年4月以總價7,800萬元交易，單價高達每坪57.7萬元，創下該社區新高，也是今年新竹最高單價的豪宅交易。

除了「若山」系列外，「國泰Twin Park」、以及新竹市的「磐龍壹號樓」也有逼近每坪50萬元的高價交易。竹北頭前溪河岸首排的「名發天琚」、「大觀自若」，高鐵特區的「太子中央公園」、「中悅一品花園」，台科大重劃區的「中悅帝苑」，竹科園區旁的「華固天湖」等最高成交價，均衝上每坪40萬以上。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，新竹地區總價4,000萬元的高總價交易，多集中竹北高鐵特區及水岸第一排，地段上擁有近高鐵站、大型綠地公園或水岸景觀的條件，擁有絕佳區位優勢；此外，當地具口碑建商品牌、高規格且完善的社區管理，亦為成為十大豪宅的必備條件。

新竹住宅週報社長陸敬民表示，新竹房市向來以首購產品為主，十多年來隨著竹科及半導產體產業的發展，竹科新貴迅速累積財富，過去基層或中階主管，如今躍升為高總價住宅的購買主力，近一年多來新竹首購市場房價漲勢強勁，新案過去平均每坪約25萬元，如今已普遍逾每坪35萬元，近年新案少見80坪以上規劃，大坪數、高總價供給稀缺下，更帶動高端產品價格上漲、去化加速。

(時報資訊)