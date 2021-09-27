蔡政府22日遞出加入CPTPP申請，引發朝野關注，27日邀財經首長赴立院報告。

國發會主委龔明鑫書面報告指出，將從三大面向提出因應對策，尤其針對內需型產業，在談判協商時爭取分期降稅；經長王美花也指出，台灣在全球供應鏈的重要性逐漸上升，「現在正是最好時機申請加入CPTPP」。

國發會及經濟部27日就「加入CPTPP對台灣產業的衝擊－定位、時程規劃與因應」進行報告，我國為爭取加入CPTPP，政府已就加入CPTPP進行整體影響評估。

國發會在報告指出，加入CPTPP，我國整體產業得因受惠於關稅及非關稅障礙降低，而擴大外銷動能及產值，提振我國整體薪資、增加就業及改善所得分配。

針對內需型產業對市場開放的衝擊，將在談判協商時爭取分期降稅；針對受貿易自由化影響民眾，透過勞工職訓、就業輔導等措施提升其就業技能，落實推動社會安全體系。此外，政府將優化產業發展環境，並加速數位轉型，創造更多就業機會。

而經濟部在報告指出，供應鏈重組當下，台灣在全球供應鏈重要性逐漸上升；根據WTO-OECD 建構產業價值鏈分析，以台灣在全球價值鏈參與，和CPTPP成員國相比，可排上第二名。

2020年CPTPP的11個成員國合計占台灣貿易總額約24.3％，進口占29％、出口占21％；其中日本、新加坡、馬來西亞及越南為台灣前十大貿易夥伴，顯示台灣與其經貿關係密切。

經濟部坦言，CPTPP市場開放程度高，台灣未來加入CPTPP，包括農產品、汽車等內需型產業，將因參與自由化而面臨外國產品挑戰；加入CPTPP短期間可能對台灣部分產業造成衝擊，但長期而言，不加入CPTPP對台灣的影響更大。

(時報資訊)