就在本土眼鏡連鎖通路因疫情停滯拓展之際，日系快時尚眼鏡連鎖體系JINS、眼鏡市場等，快馬加鞭於各大新商場展店拚市占。

JINS持續走區域路線，月底進駐機捷A19環球店，而眼鏡市場則同步進駐信義區的微風南山atre、中壢大江購物中心。

日本銷量第一的快時尚眼鏡品牌JINS，不畏疫情持續展新店；7月甫於基隆、新店開店，包括基隆信一店、JINS新店碧潭廣場店，主要選定社區型商場展店，就是為了貼近顧客，帶來眼鏡生活必需品，成為顧客的貼心好鄰居。8月統一時代百貨台北店趕在秋季來臨前完成改裝，緊接著9月底前進機捷A19站的環球購物中心，開出第41家店。

JINS今年拓展布局不停歇，光是在春季3月就於台茂、義享天地、南紡二館等購物中心連開三店，接著7月又開新店、基隆店，9月底又有桃園新店要開，預計今年目標在全台開出42間目標可達成；JINS在日本銷售量第一，看好台灣後疫市場消費力翻轉、力拚國際眼鏡通路品牌第一。

目前台灣連鎖店眼鏡業者僅占市場比重30％，其中包括寶島、小林、仁愛、得恩堂、年青人、中天等，顯示台灣仍有許多潛在客群，因此包括日系OWNDAYS、JINS、眼鏡市場等三大體系，即使疫情紛擾，仍積極展新店，除了拓展知名度，提供來自日本的高品質服務與商品，最重要是擴大市占。

眼鏡市場更是從去年疫情甫跨進台灣市場，一年多以來，從信義區逐步往雙北的板橋、汐止等二、三線城市百貨或購物中心拓點，今年還將持續往中台灣拓展，積極搶市占。其中信義區更準備於微風南山的atre開出信義區第二店，而中壢大江購物中心更看準青埔商圈擴大發展進駐。

(時報資訊)